44 مليار ريال إجمالي إصدارات الدين القطرية

مال وأعمال

ارتفعت إصدارات أدوات الدين العام من مصرف قطر المركزي خلال عام 2022 بنسبة 55.65% على أساس سنوي، بحسب إحصائية لـ«مباشر» مستندة إلى بيانات مصرف قطر المركزي. بلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدين العام المصدرة من «المركزي» في 2022 نحو 44.05 مليار ريال (12.18 مليار دولار)، مقارنة بـ28.30 مليار ريال (7.83 مليارات دولار) قيمة إصدارات عام 2021. وتنوعت إصدارات «المركزي القطري» في العام الحالي من أدوات الدين بين أذون الخزانة - أصدرت على شرائح تتراوح آجالها بين أسبوع وشهر و3 أشهر، و6 أشهر و9 أشهر - والسندات الحكومية، والصكوك الإسلامية. ويرجع سبب القفزة في قيمة إصدارات الدين القطرية للسوق المحلية إلى قرار مصرف قطر المركزي الصادر في 21 سبتمبر الماضي، والخاص بتعزيز آليه إصدار الأوراق المالية. وتشمل زيادة حجم إصدار أذونات الخزينة وصكوك المرابحة قصيرة الأجل لفترات أسبوعيه، شهرية، 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، وبعائد متوافق مع توجه السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي ابتداءً من أكتوبر 2022.? يشار إلى أن العام الحالي شهد قفزة في معدلات العائد على مختلف الإصدار، بسبب رفع مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة بنحو 4 مرات في العام الحالي تبعاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويأتي ذلك بسبب ربط العملة القطرية كسائر عملات دول مجلس التعاون الخليجي -باستثناء الدينار الكويتي المربوط بسلة عملات رئيسة- بالدولار.