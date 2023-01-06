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مال وأعمال

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جنرال موتورز‏ الأكثر مبيعًا للسيارات في الولايات المتحدة


احتلت شركة جنرال موتورز General Motors المركز الأول في مبيعات السيارات في الولايات المتحدة في عام 2022، لتتغلب على منافستها تويوتا Toyota Motor، التي تصدرت عام 2021. وتمكنت شركة صناعة السيارات الأميركية من تلبية الطلب القوي على السيارات والشاحنات بشكل أفضل رغم اضطرابات سلاسل ‏الإمداد والتوريد. وباعت شركة جنرال موتورز 2.27 مليون سيارة في الولايات المتحدة عام ‏‏2022 بارتفاع نسبته 2.5% مقارنة بعام 2021، من بينها زيادة بنسبة 41.4% ‏خلال الربع السنوي الأخير وحده.‏ وبالمقارنة، باعت ‏تويوتا نحو 2.1 مليون سيارة في السوق الأميركية العام ‏الماضي، بتراجع نسبته 9.6% عن عام 2021.‏ وخفضت شركة صناعة السيارات اليابانية هدف إنتاجها للعام بأكمله في نوفمبر، وأظهرت بيانات، أن مبيعات سيارات الدفع الرباعي، وهي شريحة رئيسة في مبيعات الشركة، تراجعت 8.6% في عام 2022.


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