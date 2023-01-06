loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

.. والوزارة تنفذ حملة مكثفة وتغلق 16 محلاً


قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ 16 إغلاقاً لعدة محال إثر جولة تفتيشية مكثفة قامت بها التجارة للتأكد من تطبيق القانون.
وتم تنفيذ الإغلاق بحق المحال في مناطق الفحيحيل والعقيلة وأبو الحصانية والمنقف وأسواق القرين.
وتنوعت المخالفات ما بين الغش التجاري وعدم وجود أسعار والبيع أعلى من السعر المعلن وعدم الالتزام بقرارات وقوانين وزارة التجارة.
وقام فريق الطوارئ باستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين علما بأن جولات التجارة التفتيشية مستمرة ومكثفة للتأكد والحرص على التزام المحال بقرارات وقوانين وزارة التجارة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة