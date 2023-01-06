الكويت تتعاقد مع «Google Cloud» لتنفيذ خطط التحول الرقمي

مال وأعمال

أعلنت Google Cloud عن دخولها في تحالف استراتيجي مع حكومة الكويت لوضع خارطة طريق لبرنامج تحول رقمي شامل في الهيئات الحكومية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة. وسيتيح هذا التحالف لحكومة الكويت الاستفادة من تكنولوجيا Google Cloud المبتكرة وخبرتها في مجال البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي للوفاء بالتزامها في تنفيذ التحول الرقمي كإحدى أولوياتها الوطنية الرئيسية في السنوات المقبلة. ستعمل Google Cloud في إطار هذا التحالف الاستراتيجي مع حكومة الكويت لرقمنة خدمات المواطنين وزيادة إنتاجية الموظفين الحكوميين. وعلاوة على ذلك، ستشارك Google Cloud حكومة الكويت في تنفيذ عدد من مبادرات التحول الرقمي في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والتعافي من الكوارث والمعيشة الذكية (Smart living). وتعتزم Google Cloud بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت (KDIPA)، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA)، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات (CAIT)، تأسيس مكتب محلي لها وإنشاء منطقة سحابية حديثة في الكويت، لتلبية الطلب الواسع على خدماتها. هذا، وستدعم منطقة الحوسبة السحابية الجديدة مؤسسات القطاع العام والأعمال والشركات الناشئة في مسيرتها للتحول الرقمي، لتساهم في تحقيق طموحات الكويت في التحول إلى اقتصادٍ قائمٍ على البيانات. من جانبه قال توماس كيوريين، الرئيس التنفيذي لدى Google Cloud: «يدعم تعاقدنا الاستراتيجي رؤية الكويت 2035، والتي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مجتمع رقمي وتنويع اقتصادها. نحن فخورون جداً بمساهمتنا في جلب أحدث تقنيات Google Cloud إلى الكويت لدعم الدولة في تحقيق طموحاتها في مجال التحول الرقمي. وتساهم تقنياتنا في تطوير منظومة تكنولوجية غنية في الكويت، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى خلق فرص عمل مهمة عالية المهارات لأبناء الدولة». هذا وسوف تتعاون Google Cloud مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات (CAIT) لإطلاق برنامج وطني للمهارات. وسيعمل هذا البرنامج على تعزيز مهارات الموظفين الحكوميين في مجال التقنيات الرقمية وتحليلات البيانات المتطورة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وحلول أمن المعلومات التي توفرها Google Cloud. وتعد الاتفاقية الاستراتيجية الجديدة إنجازاً مهماً آخر في سياق توسع Google Cloud في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن أنها تعكس التزام الشركة بالاستثمار في المستقبل الرقمي لهذه المنطقة. وستدعم المنطقة السحابية الجديدة حكومة الكويت وعملاء Google Cloud الآخرين في الدولة لإدارة مهام الأعمال الرقمية بكفاءة عالية، وتمكينهم من تخزين البيانات المهمة بشكل آمن.

