الذهب ارتفع مع هبوط الدولار

مال وأعمال

ارتفعت أسعار الذهب، بدعم من ضعف الدولار، في حين استعد المتعاملون في السوق لبيانات عن الوظائف الأميركية قد تؤثر على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1856.11 دولاراً للأونصة، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر تقريبا في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا 0.1% إلى 1861.2 دولاراً، وفقا لـ«رويترز».

وتراجع مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وقال براين لان المدير في «غولد سيلفر سنترال»، ومقرها سنغافورة: «حظي الذهب ببداية طيبة هذا العام، مدعوما بضعف الدولار وتوقعات إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي وتيرة رفع أسعار الفائدة».

وأضاف: «إذا أظهرت بيانات الوظائف أن رفع أسعار الفائدة أثر على الاقتصاد، فقد يضعف الدولار أكثر ويفيد الذهب».

وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر، الذي صدر الليلة الماضية، اتفاق المسؤولين على أن المركزي الأميركي يجب أن يبطئ وتيرة الزيادات الحادة لأسعار الفائدة.

