«أمازون» تخطط لتسريح 18 ألفاً

مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لـ«أمازون دوت كوم»، آندي جاسي، في مذكرة للموظفين، إن تخفيضات الوظائف بالشركة ستطول أكثر من 18 ألف وظيفة في إطار تقليص للقوى العاملة كشفت عنه سابقا. وأضاف أن قرارات التسريح، التي ستبدأ «أمازون» الإبلاغ بها في 18 يناير ، ستؤثر كثيرا على منظمات التجارة الإلكترونية والموارد البشرية التابعة للشركة. وتصل التخفيضات إلى 6% من القوة العاملة في «أمازون» التي يبلغ قوامها 300 ألف عامل تقريبا. وتمثل تحولا كبيرا في شركة البيع بالتجزئة التي رفعت في الشهور الماضية سقف الأجور الأساسي إلى مثليه لتنافس بقوة أكبر على أصحاب المواهب. وقال جاسي في المذكرة إن التخطيط السنوي «أصعب نظرا للضبابية الاقتصادية ولأننا وظفنا بسرعة خلال السنوات الماضية». وبدأت الشركة، التي تتخذ من سياتل مقرا، تسريح الموظفين بقسم الأجهزة في نوفمبر، وأخبر مصدر «رويترز» حينها أن «أمازون» تستهدف تخفيض عشرة آلاف وظيفة بقسم الأجهزة، فضلا عن قسمي الموارد البشرية والتجزئة. وتتأهب «أمازون»، التي تعد ثاني أكبر أرباب العمل بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة إذ توظف أكثر من 1.5 مليون شخص، لنمو محتمل بوتيرة أبطأ. ويأتي هذا فيما يجبر التضخم المرتفع الشركات والمستهلكين على خفض الإنفاق. وستؤدي التخفيضات الإضافية للوظائف في «أمازون» لرفع العدد الإجمالي لديها بحيث يتجاوز الخطط التي أعلنتها شركات كبرى أخرى أخيراً. كما تمثل تحولا كبيرا في شركة البيع بالتجزئة التي رفعت في الشهور الماضية سقف الأجور الأساسي إلى مثليه لتنافس بقوة أكبر على أصحاب المواهب. وقلصت شركات تكنولوجيا، مثل «ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت كورب»، آلاف الوظائف تأهبا لركود.

وستلغي «ميتا»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، أكثر من 11 ألف وظيفة هذا العام.

