مصر تنفض التراب عن «القاهرة التاريخية»

النهار Weekend

حضارات.. حكام.. وثقافات مختلفة.. تقلبات تاريخية شهدتها مدينة القاهرة لما يزيد على الألف عام، فالمدينة التي سكنها بشر من كل الأجناس والأعراق، وترك كل واحد منهم بصمته واضحة على مكان فيها، لتكون في النهاية القاهرة التاريخية، المدينة التي تضم نماذج معمارية فريدة، تعتبر نموذجا للعمارة الإسلامية؛ إذ تجمع بين جنباتها عددًا من الآثار من عصور (الأمويين، الطولونيين، الفاطميين، الأيوبيين، المماليك، والعثمانيين)، وصولا إلى عصر محمد علي وأسرته.

وتشمل منطقة القاهرة التاريخية مناطق الفسطاط ومصر العتيقة والمنطقة الوسطى التي تشمل القطائع والمدينة الملكية الطولونية، ومنطقة القلعة والدرب الأحمر والنواة الفاطمية وميناء بولاق وجامع الجيوشي.

وخلال أحد اجتماعات مجلس الوزراء المصري، وصف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، خطط تطوير القاهرة التاريخية، بأنها عمليات جراحية، تستهدف منها الدولة إنقاذ الآثار الموجودة من أي تعديات قائمة.

إزالة كل غبار السنين من عشوائيات حول الآثار الباقية من تاريخ مصر الإسلامي والكنائس والمعابد الموجودة في محيطها، عنوان عريض اعتمدته الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع القاهرة التاريخية، الذي يعتبر المشروع الأضخم على الإطلاق سواء من حيث تكاليفه أو عوائده المالية والحضارية التي تهم كل العالم. يذكر هنا أن مشروع تطوير القاهرة التاريخية لا يستهدف تطوير بعض المباني الأثرية القائمة بها فقط، بل يستهدف إحداث تطوير شامل متكامل، قائم على مجموعة من الثوابت، منها أن هذه المنطقة تمثل منطقة تراث عالمي، وتتطلب أسلوبا محددا لإدارتها والتعامل معها، إلى جانب هدف آخر يتمثل في الحفاظ على المنطقة ككل وليس على المباني الأثرية بها، جنبا إلى جنب الحفاظ على النسيج الحضري الذي يميزها، وكذا الحفاظ على الحرف التراثية التي كانت جزءا من التميز الشديد المتواجد في هذه المنطقة. فباختصار مشروعات تطوير القاهرة يهدف إلى تحويل القاهرة إلى متحف مفتوح للمصريين والعالم أجمع، شاهد على كافة الحقب التاريخية التي مرت بها مصر.

وأكدت الحكومة، أن المرحلة الثانية من مشروع القاهرة التاريخية، تشمل تطوير حديقة الفسطاط، وربطها بحديقة عين الصيرة التي يجرى الانتهاء من تطويرها، وكذا تطوير المناطق المحيطة بمنطقة سور مجرى العيون (المدابغ سابقًا) التي يتم تطويرها حالياً، على غرار ما يتم إنشاؤه حالياً بمشروع تطوير سور مجرى العيون، وما تم تنفيذه سابقاً في مشروع تطوير روضة السيدة (تل العقارب سابقًا).

وأكدت الحكومة، أن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية التي تم ويجرى تنفيذها، تهدف لتوفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق، والارتقاء بمستوى مدينة القاهرة، والسماح لها بالعودة لممارسة دورها التاريخي والحضاري والثقافي، وذلك تزامنا مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال توسيع الرقعة العمرانية بإنشاء المدن الجديدة، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.

متحف الحضارة

مزار ضخم يروي للزائرين تاريخ مصر.. هدف ثان تسعى الحكومة المصرية لتحقيقه من وراء مشروع القاهرة التاريخية، بداية من الكنيسة المعلقة بمنطقة الفسطاط، وصولًا إلى باب الفتوح في شارع المعز، ويجري تنفيذ المشروع على عدة مراحل، في مقدمتها متحف الحضارة بالفسطاط، الذي يعرض تاريخ مصر بدء من عصر الملك مينا موحد القطرين إلى وقتنا الحالي، وذلك باستخدام أحدث تقنيات العرض العالمية داخل جميع قاعات العرض.

مجمع الأديان

ويشمل مشروع القاهرة التاريخية إلى جانب متحف الحضارة مجمع الأديان الموجود في منطقة الفسطاط، والذي يضم بين جنباته الكنيسة المعلقة والمعبد اليهودي وجامع عمرو بن العاص.

تطوير سور مجرى العيون

وأولت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، أهمية خاصة، وذلك ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، لاستعادة إطلالته التاريخية، حيث يرجع إنشاؤه لأكثر من 700 سنة.

ويهدف المشروع إلى إعادة الوجهة الحضارية للعاصمة وتحويلها لمناطق جذب سياحي، وتنفيذ مباني المحور الترفيهي، على مساحة 16 فداناً مجاورة لسور مجرى العيون مباشرة، لتنفذ منشآت على الطراز الإسلامي القديم، من أسواق تشمل منتجات الحرف التراثية وأسواق متنوعة، كما يتم إنشاء منطقة للمسرح والفنون وإنشاء نافورات للتزيين، كما سيتم إنشاء خان للحرف اليدوية، وفنادق ومقاهي ومطاعم.

مدينة القطائع

كما يشمل المشروع تطوير مدينة القطائع التي تعتبر ثالث عاصمة إسلامية في مصر بعد الفسطاط والعسكر، وشيدها أحمد بن طولون، وتضم بين جنباتها أجمل مساجد مصر على الإطلاق.

أما منطقة القلعة التي دخلت في دائرة التطوير فتضم آثار الدولة الأيوبية وحديقة الأزهر ومجموعة مساجد محمد علي والرفاعي والسلطان حسن والسيدة عائشة وغيرهم.

الإمام الشافعي

وهناك أيضا منطقة الإمام الشافعي، التي يوجد بها مقبرة أخوة سيدنا يوسف والإمام الشافعي والمئات من الصحابة وأحفاد رسول الله .. وجارى البحث والتوثيق عن وجود قبر عمرو بن العاص بها من عدمه.

قاهرة المعز ودولة المماليك

وكان لـقاهرة المعز ودولة المماليك نصيبًا من التطوير، حيث إن المنطقة تضم معظم آثار الدولة الفاطمية والمملوكية وتشمل مناطق المعز والخيامية وبوابات القاهرة.

