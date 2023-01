«البالون الطائر».. 45 دقيقة مُتعة «فوق المدينة التاريخية»

النهار Weekend

45 دقيقة بين السحاب، متعة كان الحظ حليفًا لكل من استطاع أن يحجز لنفسه مكانًا على متن واحدًا من البالونات الطائرة التي تزين مدينة الأقصر المصرية، بألوانها الزاهية، بل يمكن القول إن زيارة المدينة التي تمتلك ما يقرب من ثلث آثار العالم لن تكون كاملة المتعة دون النظر إلى التاريخ من الأعلى، والاستمتاع بالدقائق الطويلة التي يقدمها البالون الطائر لعشاق التجارب المثيرة.

أمتار قليلة تفصل معبد الرامسيوم الكائن بالبر الغربي في مدينة الأقصر، عن المكان الذي تنطلق منه رحلات البالون الطائر، في رحلة تستمر لما يقرب من 45 دقيقة فوق أعظم حضارة عرفها التاريخ، وأجمل وأندر المشاهد الطبيعية، فخلال الرحلة يمكن للمسافر مشاهدة أفضل اللقطات لنهر النيل الذي يقطع مدينة الأقصر، وذلك من ارتفاع 1500 قدم، كما يمكنه إلقاء نظرة من فوق على أعظم المعابد والآثار التي تنفرد بها الأقصر دون غيرها من المدن المصرية، أثناء التحليق في سماء المدينة التاريخية، يمكن لركاب البالون الطائر، مشاهدة معبد حتشبسوت ووادي الملوك ومقابر النبلاء وتمثالي ممنون ومعبد الأقصر ومعبد الكرنك، وقطعًا سيخطف أبصارهم مشهد الزراعات الخضراء الخلابة. المثير في الأمر هنا، أن البالون الطائر، إلى جانب المتعة التي تقدمها الرحلة، فإنه تحول في بعض الأوقات إلى مكان مفضل لـالاعتراف بالحب وطلب الزواج، ومؤخرًا أقدم سائح صيني الجنسية على تقديم خاتم الزواج في السماء لصديقته الصينية وطلب الزواج منها، والتي وافقت من جانبها واحتفل بهم كافة العاملين بمطار البالون غرب الأقصر.

السائح الصيني، سبق سائح أسترالي الجنسية تقدم خلال إحدى رحلات البالون للزواج من صديقته الهندية الجنسية، خلال رحلة سياحية في مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، بعدما اتفق مع المسؤول عن الرحلة على تجهيز مفاجأة سعيدة لها لتقديم عرض الزواج عليها في قلب مطار البالون خلال رحلتهما السياحية بمصر، وتم تجهيز اللافتة وطباعتها في الأقصر ومكتوب عليها (will you marry me?) وتم تركيبها على باسكت البالون، ولدى دخول الشاب وصديقته الهندية فاجأها بتلك اللفتة المميزة وقلبت الزواج وانطلقا في رحلة مبهجة في سماء البر الغربي.