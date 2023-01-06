«جريد النخيل».. حرفة يدوية يطاردها «الاندثار»

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ميراث الأجداد ووصية الكبار.. ربما يكون هذا السبب الوحيد الذي لا يزال يدفع عدداً من أبناء محافظة الدقهلية (دلتا مصر) للحفاظ على عملهم في صناعة أقفاص جريد النخيل، في ظل انخفاض وتراجع الطلب عليها، مقابل زيادة الإقبال على المنتجات الأخرى.

قرون عدة مرت على الحرفة اليدوية هذه، والتي تعتبر واحدة من أبرز حرف التراث المصري القديم، لا يزال أبناء مدينة أجا بمحافظة الدقهلية يمتهنوها ويعملون بها ليحافظوا عليها من الاندثار.

عائلة سلامة.. أربعة أبناء يعكفون بأناملهم الذهبية ومهارتهم وإبداعهم على تشكيل أقفاص الخضر والفاكهة والكراسي والطاولات والأسرة من جريد النخيل مع أبنائهم الصغار لسنوات طويلة، رغم ما تواجه المهنة من مخاطر تهدد بقاءها وتقودها للزوال بعد ظهور الصناعات الحديثة والأقفاص البلاستيكية والكراتين.

الأسرة لا تزال تمتلك أقدم ساحة لصناعة جريد النخيل فى مدينة أجا بمحافظة الدقهلية، يقضون بين جدرانها ساعات طويلة من العمل الشاق في صناعة مختلف منتجات جريد النخيل، لا سيما أنه شرط أساسي أن يتعلم ويجيد جميع أبناء الأسرة صناعة جريد النخيل حتى وإن كانوا يواصلون تعليمهم ودراستهم ويرغبون فى العمل بمهن آخرى.

وتتطلب مهنة صناعة الأقفاص من جريد النخل دقة عالية، في استخدام اليد والقدم في نفس الوقت، لأن الصنايعي يمسك بقدميه أعواد الجريد ليتحكم بها ويوجهها حيثما يشاء، بينما تكون يديه مشغولة في أشياء أخرى مثل الطرق والتخريم.

