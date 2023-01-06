قاعدة بيانات للمغتربين المصريين للاستفادة من خبراتهم

النهار Weekend

كشفت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي أن الوزارة تعمل على إعداد قاعدة بيانات للمصريين في الخارج، من منطلق الاستفادة من خبراتهم وقدراتهم المتنوعة، مضيفة أن هناك عدداً من الوزراء بالحكومة المصرية هم من المصريين بالخارج، ويعكس ذلك رؤية واهتمام الدولة المصرية بخبرائنا، ولدينا قامات كبيرة في مختلف المجالات.

ودعت الوزيرة جندي، الجميع لتسجيل بياناتهم الشخصية، للتعرف عليهم وتخصصاتهم وبدء التواصل معهم والاستفادة منهم في مختلف المشروعات القومية، من خلال استمارة تسجيل بيانات الكترونية، يتم إعدادها في الفترة الحالية، وإرسالها لمختلف المصريين للتسجيل فيها.

وأضافت: تتمثل رؤية وزارة الهجرة في التعامل مع المصريين بالخارج في العمل على تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بالوطن والحفاظ على الهوية الوطنية، وتقديم الدعم وحماية مصالح المصريين بالخارج والعمل على تشجيع وزيادة مساهمة المصريين المغتربين للاستثمار في الوطن وتعظيم مساهمتهم ومشاركتهم في جهود التنمية المستدامة وكذا تعظيم مشاركة العلماء والخبراء المصريين بالخارج وإشراكهم في خطط الدولة للتنمية وذلك في ضوء رؤية مصر 2030.

وأكدت الوزيرة حرصها على إطلاق مبادرة «ساعة مع الوزيرة» للتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، فعقدت العديد من اللقاءات الافتراضية عبر تطبيق «زووم» ، في إطار استدامة التواصل مع المصريين بالخارج، لتلقي مقترحاتهم واستفساراتهم والاستماع لمطالبهم دون حواجز، مضيفة أن «اللقاءات تناولت عرضا لجهود التواصل مع وزارات ومؤسسات الدولة للاتفاق على محفزات للمصريين بالخارج، ومناقشة أوضاع الجالية والاستماع إلى أفكارهم واطروحاتهم الخاصة بخلق مزيد من الربط بين أعضاء الجالية ووطنهم مصر خلال الفترة المقبلة، بما يلبي احتياجات المصريين والتعرف على أفكارهم المستقبلية وكذلك التحديات التي تواجه الجالية هناك، وما يحتاجونه من دولتهم مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي».

كما عقدت الوزيرة لقاءات مع الجالية المصرية في كندا والسعودية وأستراليا والكويت وجنوب أفريقيا وكينيا وليسوتو والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، وأستراليا، وألمانيا.

وكانت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج أكدت أول من امس أن الحكومة تسعى لتقديم كل التيسيرات للمصريين بالخارج من أجل العمل على تسهيل استيراد السيارات.

وقالت جندي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة CBC، إن هناك إقبالاً كبيراً من المصريين بدول الخليج على مبادرة استيراد السيارات.

وتابعت أنها اجتمعت مع رئيس الوزراء لطرح كل هذه التحديات التي يواجهها المصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات، وبالفعل كل طلبات المصريين بالخارج بهذا الشأن تم تذليلها.

وأشارت إلى أنه تم إنشاء آلية جديدة للمصريين بالخارج تمكنهم من الحصول على السيارة من المناطق الحرة المعتمدة داخل مصر وليس من الخارج فقط، كما جرى تقسيم ودائع المصريين في الخارج بخصوص استيراد السيارات إلى 3 فئات.

