عبدالله البدر: «قابل للنشر» تتطرق إلى أهمية ودور السوشيال ميديا

النهار Weekend

يطل الفنان احمد العونان وزملاؤه الفنانون في 31 يناير الحالي على الجمهور القطري في احدث اعماله المسرحية بعنوان قابل للنشر بمسرح الدراما والمسرحية كوميدية اجتماعية هادفة من بطولة احمد العونان، هيا الشعيبي، سلطان الفرج، محمد عاشور، نورة العميري، ثامر الشعيبي، جعفر التمار، ياسمين، انتاج تذكار للإنتاج الفني، تأليف ايمن الحبيل، ومن اخراج عبدالله البدر.

كما تستعرض المسرحية قضايا اجتماعية عدة في قالب كوميدي ساخر، وتحديدا حول منصات التواصل الاجتماعي التي اصبحت جزءا أساسيا للتواصل اليومي واستقبال المعلومات لكثير من الأشخاص في العالم، فهناك من يستخدم تلك المواقع كوسيلة للترفيه او لإضاعة الوقت، وآخرون أدركوا مدى قوة وسائل التواصل الاجتماعي، فاستخدموها بشكلها الفعال.

وصرح المخرج عبد الله البدر قائلا: المسرحية تتضمنها العديد من المفاجآت خصوصا ان جميع الفنانين المشاركين بها يؤدون شخصيات جديدة ومختلفة عما سبق ان قدموها، في سبيل تقديم كوميديا هادفة لا تخدش حياء الجمهور العربي. واضاف ايضا : قابل للنشر تتطرق الى اهمية ودور السوشيال ميديا وكيفية التعامل معه وما المواضيع القابلة للنشر عليه من عدمه، وذلك ضمن مشاهد كوميدية خفيفة، واعلن البدر ان المسرحية سيتم عرضها بعد قطر في اكثر من دولة عربية منها: السعودية والامارات ثم البحرين.

الجدير بالذكر ان شركة تذكار قررت عرض المسرحية لمدة خمسة ايام من 31 يناير الى 4 فبراير، وسخرت كافة الامكانيات لاستقبال الجماهير على مسرح الدراما بكتارا خلال هذه الفترة في أول عروضها المسرحية لعام 2023.

