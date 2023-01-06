مريم الصباح انتهت من تأليف «فضحني الموق»

النهار Weekend

أعلنت الكاتبة الشيخة مريم ناصر محمد الصباح الانتهاء من كتابة مسلسل درامي جديد بعنوان « فضحني الموق»، من 30 حلقة، ويدور في قالب اجتماعي، متناولاً حقباً زمنية عاشتها أجيال متعاقبة في الكويت «الستينات والسبعينات والثمانينات» والألفية.

ويأتي هذا العمل بعد تأليفها لمسلسل «هيا الروح»، وهو من إخراج حمد البدري، وإنتاج عادل اليحيى، وشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما، على رأسهم الفنان إبراهيم الحربي، ونور، وليلى عبدالله، وعبدالله الطراروة، وبدر الشعيبي، وعبدالله التركماني، وناصر عباس، وفَي الشرقاوي، وكفاح الرجيب، وإيمان جمال وغيرهم والعمل ذو إيقاع إنساني اجتماعي، يتناول قصة فتاة يتيمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتجسد دورها الفنانة ليلى عبدالله، وهي بطلة بلعبة الرماية، ورغم أن شقيقها يتولى رعايتها ودعمها والشد من أزرها، لكن في الوقت ذاته تتعرض للكثير من الظلم الذي تعايشه وتقاسيه في مختلف النواحي من خلال النظرة المجتمعية لها، لأنها معاقة، لكن إرادة الله فوق كل اعتبار، إلى جانب العزيمة القوية لتلك الفتاة والتي تتحدى كل الظروف والمتغيرات.

