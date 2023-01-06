غازي حسين: الأزمة الصحية مرّت بخير

النهار Weekend

طمأن الفنان القدير غازي حسين جمهوره ومحبيه حيث اعلن عن تحسّن حالته الصحية، في أول إطلالة له بعد العملية بعد تعرضه إلى جلطة قلبية، تسبّبت في نقله إلى المستشفى، وإجرائه عملية جراحية،

‏وكان الفنان غازي حسين? قد أصيب بوعكة صحية دخل على إثرها مستشفى القلب، وأجرى عملية لفتح الشريان المسدود، بينما يقضي الآن فترة النقاهة وأجرى عملية قسطرة لفتح الشريان الذي كان مغلقاً بالكامل وتوجه بالشكر الى الكوادر الطبية القطرية على الاهتمام. وظهر «بوناظم» وهو على سريره في أحد المستشفيات، حيث تقدّم بالشكر أولاً لكلّ مَن سأل عنه. وأضاف أنّ أزمته الصحية مرّت بخير، مضيفاً أنّ الاهتمام بوضعه دليل محبة جمهوره العزيز في قطر وخارجها كما دعا أن يمنحه الله الصحة والعافية ليواصل العطاء والمسيرة لإسعاد جمهوره واستمرار المحبة بينه وبين هذا الجمهور».

