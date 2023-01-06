«أخي فوق الشجرة».. جديد رامز جلال في السينما

النهار Weekend

شوّق الفنان رامز جلال لفيلمه الكوميدي الجديد «أخي فوق الشجرة» ناشراً البوستر الدعائي للفيلم على إنستغرام، وذلك تمهيداً لعرضه في دور السينما في إجازة نصف العام الدراسي في مصر. وظهر في البوستر منفرداً بوزن زائد مرتدياً ملابس «شيف» داخل مطبخ. وعلق في منشوره: «فيلم أخي فوق الشجرة في إجازة نصف العام وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر». وتدور قصة الفيلم الكوميدي حول شاب انطوائي يدعى علاء يعيش حياة صحية منظمة، ولكن اكتشاف توأم له يقلب حياته رأساً على عقب. ويجسد رامز شخصيتين في الفيلم، الأولى هي الرئيسية في الأحداث أما الثانية توأمه «بهاء» الذي يعاني من السمنة بحسب 24.ae، وظهور بطل الفيلم بشخصية تعاني من السمنة في إطار أحداث كوميدية أعادت إلى أذهان البعض شخصية أحمد حلمي في فيلم «إكس لارج» الذي قدمها عام 2011، إذ

تنشأ قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش خلال أحداث الفيلم، وهو ما يشابه القصة في فيلم «إكس لارج» حيث نشأت قصة حب بين حلمي ودنيا سمير غانم في آخر الأحداث.

يُذكر أن فيلم «أخي فوق الشجرة» كان يحمل اسم «نصي الحلو» أثناء فترة التصوير قبل تغييره مع بدء عمليات الدعاية. وهو بطولة رامز جلال نسرين طافش ومجموعة من الفنانين، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

