نيللي كريم انتهت من «عملة نادرة»

النهار Weekend

انتهت الفنانة نيللي كريم من تصوير أول أسبوعين من مسلسل «عملة نادرة»، في الوقت الذي يواصل فيه فريق العمل التصوير للانتهاء من نصف الحلقات خلال أواخر شهر يناير الحالي قبل موسم رمضان المقبل.

ويضم المسلسل عددا كبيرا من الفنانين، بجانب نيللي كريم وجومانا مراد، أبرزهم جمال سليمان وأحمد عيد ومحمد لطفي وآخرون، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

وظهرت نيللي في كواليس المسلسل مرتدية العباية والطرحة الصعيدية، وتجسد دور ممرضة وهي أرملة، وتمر حياتها بالعديد من الأزمات وتدخل في العديد من الصراعات من أجل الحصول على حقها في الميراث نظرا لعدم توريث الأرض للنساء في صعيد مصر، كما يناقش العمل عادات عديدة موجودة في الصعيد، منها الأخذ بالثأر والصراعات بين العائلات الكبرى، وتتوالى الأحداث ضمن إطار اجتماعي. وكشفت نيللي عن تخوفها من تعرض مسلسلها «عملة نادرة» المقرر عرضه في رمضان 2023 إلى الانتقاد، خاصة كونه ينتمي للدراما الصعيدية.

ويشار إلى أن النجمة المصرية خضعت لتدريبات لغوية من أجل اللهجة الصعيدية قبل انطلاق كواليس تصوير مسلسل «عملة نادرة»، وذلك مع أحد المصححين للهجة وتحديدا من نفس اللهجة التي ستتحدث بها ضمن أحداث المسلسل.

