حكايات الزواج السري للنجوم

النهار Weekend

وضع الفنان اللبناني، مروان خوري، نهاية لـ«سنوات العزوبية»، بعد إعلانه الزواج من ندى رمال فهمي، غير أن هذا الإعلان أثار حالة من الجدل، لا سيما وأن «خوري» تعمد الابتعاد عن «أضواء الشهرة»، بعدما أقام مراسم زواجه في قبرص نظرا لاختلاف ديانة العروسين.

لم يكن «مروان» النجم الوحيد الذي اختار إتمام زواجه في سرية، بعيداً عن أعين الصحافة وكاميرات وسائل الإعلام، فقد سبقه نجوم عدة، من بينهم المطرب اللبناني وائل كفوري، والفنانة المصرية زينة، وإلهام شاهين، وكذلك الفنانة روبي وسامح عبد العزيز.

زواج قصي خولي

في صيف 2019 صدم الفنان السوري قصي خولي الجمهور عندما أعلن استقباله مولوده الأول، رغم عدم إعلان زواجه من قبل، ونزل الخبر كالصاعقة على متابعيه فقد سبق أن رفض «خولي» الرد بشكل صريح على سؤال وجه له خلال وجوده في برنامج «مجموعة إنسان» يخص مسألة زواجه، حيث سُئل حينها عن حقيقة ما يشاع عنه إنه متزوج في السر؟ فأجاب وقتها: «قد أكون متزوجاً بالسر وقد أكون لا وعندما يحين الوقت سأعلن الخبر بنفسي». وبالفعل اختار خولي فترة ولادة ابنه لإعلان خبر زواجه حيث نشر صورة ليد ابنه وعلق عليها: «من خلالك الله اعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر، بتمنى كون آلك الأب الحنون والمحب متل بابا (جدك) الله يطول بعمره. الله يحميلي العميد جونيور ولا يحرم حدا من هالنعمة ويحمي اولادكم جميعا».

زواج وائل كفوري وأنجيلا بشارة

النجم اللبناني وائل كفوري، هو الآخر، سلك الدرب نفسه بشأن زواجه من أنجيلا بشارة، إذ تم زواج الثنائي بشكل سري ولم يعلن عن هذا الزواج إلا بعد ولادة ابنته الأولى، ما شكل صدمة للجمهور. وما لبث الثنائي أن انفصلا لاحقا.

الخواجة وشيريهان

الفنانة شريهان تزوجت أيضا بشكل سري من رجل الأعمال علاء الخواجة، كونه كان زوج صديقتها الفنانة إسعاد يونس، لكن بعد ولادة طفلتهما الأولى «لؤلؤة» أعلنا الزواج، ووصل الخبر إلى الزوجة الأولى عن طريق الصحافة فغضبت جداً واتهمت «شيريهان» بأنها خاطفة رجال، وبأنها لم تثمّن صداقتها إذ أدخلتها بيتها فخانت الأمانة.

كما صرحت «إسعاد» خلال هذه الفترة بأنها الزوجة الوحيدة للخواجة وأن شيريهان ليست موجودة في حياته، فخرجت شيريهان لتؤكد أنها الزوجة الثانية لعلاء الخواجة.

إلهام شاهين

الممثلة المصرية إلهام شاهين، عاشت أيضا تجربة الزواج السري مع رجل الأعمال اللبناني عزت قدورة بحجة أنه يريد إخفاء الأمر عن أسرته وأنه سيعلن عنه في الوقت المناسب، لكن تم الإعلان عن هذا الزواج بعد أن حاول تشويه وجهها بماء النار لعدم تنازلها عن العصمة التي كانت في يدها، خصوصا انها طلقته على الهاتف أثناء وجوده في «بيروت»، وبعد محاولة تشويه وجهها تم الإعلان عن هذا الزواج السري.

أحمد عز وزينة

من أشهر قصص الزيجات السرية لنجوم الوسط الفني، تلك التي جمعت أيضا الفنان أحمد عز مع الفنانة زينة، حيث لم يعرف أحد بشأن هذا الزواج قبل أن تعلن «زينة»، وذلك بعد رفض «عز » الاعتراف بنسب ولديه من «زينة»، ودخلا حينها في صراع قضائي انتهى بإثبات النسب.

روبي وسامح عبد العزيز

عندما تزوجت الفنانة روبي من المخرج سامح عبد العزيز بعد قصة حب دامت لسنوات، تم الأمر بشكل سري لفترة أشهر إذ إن «عبد العزيز» كان متزوجاً من المذيعة داليا فرج ولم يشأ أن يُطلع زوجته الاولى بالأمر، ولكن في النهاية انتشر خبر زيجة الثنائي فانفصلت عنه زوجته الأولى مباشرة.

