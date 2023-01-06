عمرو عبدالجليل: لا أشبه نجيب الريحاني في الشكل

النهار Weekend

«عبد الجليل»، الذي تعرض لحملة انتقادات شديدة على مواقع الـ«سوشيال ميديا»، بعد عرض الحلقات الأولى من «الضاحك الباكي»، أكد أنه لا يتابع - بأي حال من الأحوال- مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يشغل باله كثيراً بما يقال عنه على صفحاتها.

كما تحدث «عمرو»، عن كواليس تصوير «الضاحك الباكي»، وكشف الدور الذي لعبه المخرج محمد فاضل في إقناعه بتقديم شخصية «الريحاني»، مشدداً في الوقت ذاته أنه غير مسؤول عن «الأخطاء التاريخية» التي تحدث البعض عن وجودها المسلسل.. وحول هذه الكواليس.. وأمور آخرى كان الحوار التالي:

بداية.. ما الذي دفعك لحسم موقفك من تقديم شخصية الراحل نجيب الريحاني في «الضاحك الباكي»، لا سيما أنك سبق أن صرحت بعدم اقتناعك بالأمر؟

الفضل يرجع للمخرج الكبير محمد فاضل؛ هو من اقنعني بتجسيد الدور، وعمل على توصيل جزء كبير من المعاني والأحاسيس العميقة، كما أنه مخرج متميز بعمل للبروفات قبل التصوير وهذا يعطي ثقة كبيرة للفنان أثناء التصوير، وهذه الصفة اختفت في الوسط الفني وأصبحت موضة،لذلك اعتبر محمد فاضل هو وقود هذا العمل وسبب نجاحه وسأظل أشكره دائما.

كيف تعاملت مع حملات الانتقادات التي وجهت للعمل بعد عرض أولى حلقاته؟

لا أتابع أي كلام اطلاقا، ولا اهتم بحديث الآخرين؛ لأن كل شخص يعبرعن نفسه «اللي اضايق كويس إنه اضايق واللي اتبسط كويس إنه اتبسط».

ضمن الانتقادات، كان تجسيدك دور «الريحاني» في مرحلة المراهقة.. تعقيبك؟

«هي الناس مش عارفه إني في يوم من الأيام كان عندي 16 سنة».

هناك أصوات تشير إلى أن أنك قدمت أداء عمرو عبدالجليل أثناء تجسيدك لنجيب الريحاني، كيف ترى ذلك؟

لم أقلد شخصية الفنان الراحل نجيب الريحاني، وإنما عرضت سيرته الذاتية مستعيناً بروحه وأدائه، وغير ذلك يسمى اصطناعاً، متعجبا: «هذه طريقتي، بوقي كده، يعني أسيب بوقي في البيت وأروح أشتغل؟!»، الدور بأكمله كان صعبا وأنا مدرك إن الناس سوف تراه غريبا، ولو اهتميت بالشكل فقط هذا شيء خاطئ، والأهم نهتم بالروح والتفاصيل وأحاول توصيلها للجميع، وإذا كان الرهان أن أقلد فقط إذن من الأفضل أن يذهب الدور لمونولوجست سيصبح أحسن مني.

ما الصفات المشتركة التي تراها بينك وبين الفنان نجيب الريحاني؟

ليس هناك أي شيء مشترك بيننا غير أننا ممثلان، و ليس شرطا عندما أجسد شخصية أن يكون هناك صفة مشتركة بيننا، لكن أعيش الدور واقرأ أبعاده على الورق ثم استمع لتوجيهات المخرج.

ماذا عن الاتهامات بـ«الأخطاء التاريخية»، التي وجهت إلى المسلسل؟

لا أسأل عن التاريخ؛ لأني ليس مدرس تاريخ، ويمكنك سؤال هذا للمؤلف محمد الغيطي والمخرج محمد فاضل، أما أنا ممثل أحفظ دوري وأقدمه فقط.

هل هناك معايير خاصة بك لاختيار الأدوار التي تجسدها؟

ليس لدي معايير معينة لاختيار أدواري؛ لكنها أرزاق ومؤمن إني سأخذ كل ما لي نصيب فيه وأقدمه والعكس سأترك العمل الذي لا نصيب لي فيه.

هل هناك مشروعات فنية قريبة لك؟

استكمل حاليا تصوير مشاهدي في فيلم «التجربة المكسيكية»، وتدور أحداثه بين مصر والمكسيك، استعداداً لعرضه قريبا، وتعاقدت مؤخرا على مسلسل «الأجهر» مع الفنان عمرو سعد استعدادا لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023.

