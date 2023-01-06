«وعكات صحية» في 2022.. لحظات صعبة في حياة «النجوم»

النهار Weekend

مع إسدال الستار على عام 2022، واستقبال عام جديد بأمنيات وأحلام جديدة، هناك عدد من النجوم لم تفلح أفراح العام الجديد في جعلهم يتجاوزون أزمات 2022.

لاسيما وأن عدداً منهم تعرض لأزمات صحية، وبعضهم يمكن القول إنه نجا من الموت بأعجوبة.

«أنغام».. لحظات صعبة

على الجانب الصحي، لم يكن عام 2022 الأفضل للفنانة المصرية أنغام، حيث تعرضت للعديد من الوعكات الصحية والمشاكل التي أثرت على خطة أعمالها الفنية على مدار العام.

ومؤخراً، اضطرت النجمة إلى إجراء عملية جراحية طارئة بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة. وصرحت أنغام، بعد تماثلها للشفاء، بأنها عاشت أصعب لحظات حياتها، قائلة: «أصعب لحظة عشتها، لما قالوا لازم نفتح بطنها تاني».

محمد عبدالرحمن «قلب مفتوح»

النجم الشاب محمد عبدالرحمن تعرض لوعكة صحية شديدة، أدت إلى خضوعه لعملية قلب مفتوح، رغم صغر سنه، وذلك بسبب إدمانه عادة غير صحية، هي التدخين بشراهة.

منى عبدالغني.. «حادث سير»

تعرضت النجمة والإعلامية، منى عبدالغني، إلى حادث سير خلال عام 2022، وذلك أثناء عودتها إلى منزلها، حيث اختلت عجلة القيادة من يدها، ما تسبب في اصطدام السيارة بجدار خرساني، أدى إلى إصابتها بكدمات وكسور في الجسم، وظلت في المستشفى لأيام عدة، حتى تماثلت للشفاء.

غادة عادل.. أزمة مفاجئة

في مارس الماضي، نشر نجل الفنانة غادة عادل صوراً لها أثناء رقودها على سرير أحد المستشفيات، مطالباً بالدعاء لوالدته بالشفاء من الوعكة الصحية، التي تعرضت لها بشكل مفاجئ.

«أروى» ورحلة «المحاليل الطبية»

شاركت النجمة أروى صورة لها عبر خاصية «ستوري» عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير«إنستجرام»، أثناء وجودها في المستشفى، وظهر التعب بوضوح على وجهها، والمحاليل الطبية موصولة بكف يدها.

مرام البلوشي في «العناية المركزة»

كشفت هند البلوشي، شقيقة النجمة الكويتية مرام البلوشي، عن تعرض شقيقتها لوعكة صحية شديدة، أدت إلى دخولها غرفة «العناية المركزة»، وطالبت متابعيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

