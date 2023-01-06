إجماع عربي - إسلامي على تدويل «اقتحام الأقصى»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: طالبت الدول العربية والإسلامية مجلس الأمن الدولي بأن يصدر إدانة صريحة لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى، وهو الاقتحام الذي أثار موجة تنديد دولية واسعة.

وقال المندوب الفلسطيني الأممي رياض منصور للصحافيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وقد أحاط به عشرات السفراء العرب والمسلمين لدى المنظمة «من مسؤولية المجتمع الدولي أن يقرر الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي في القدس ومواقعها الإسلامية والمسيحية وحمايتها».

وتابع المندوب الفلسطيني «نريد ألا يتكرر هذا التصرف (في باحة) المسجد الأقصى مرة أخرى، ونريد ضمانة بأن الوضع الراهن(في الأماكن المقدسة بالقدس) سيُحترم بالأفعال، وليس بالأقوال فقط».وجاء تصريح منصور عقب اجتماع تحضيري عقده ونظراؤه العرب والمسلمون مع الرئيس الدوري لمجلس الأمن المندوب الياباني كيميهيرو إيشيكاني، والذي سيرأس اجتماع المجلس لبحث «الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيّما القضية الفلسطينية».

ووصف السفير الأردني الأممي محمود ضيف الله حمود اقتحام بن غفير باحات الأقصى بأنّه «عمل متطرف من المرجّح أن يخلف حلقة جديدة من العنف». ومن جانبه قال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أمس إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش «يدعو كل الأطراف للامتناع عن اتخاذ إجراءات يمكن أن تزيد من التوتر في القدس ومحيطها». في غضون ذلك قتل الجيش الإسرائيلي امس فتى فلسطينيا خلال مواجهات في مدينة نابلس في الضفة الغربية، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. وأعلنت مجموعة «عرين الأسود» المؤلفة من مقاتلين من فصائل فلسطينية مختلفة أعلنوا منذ أشهر قرارهم «مقاومة الاحتلال بالسلاح» أن اشتباكات وقعت بينها وبين القوات الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم بلاطة فجرا. وجاء في بيان لوزارة الصحة «استشهد الطفل عامر أبو زيتون (16 عاما) بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على نابلس».وأبو زيتون هو رابع فلسطيني تقتله القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ بداية العام، وبينهم آدم عصام شاكر عياد (15 عاما) الذي قتل الثلاثاء في مخيم الدهيشة في الضفة الغربية.

