إسرائيل تفرج «خلسة» عن عميد الأسرى الفلسطينيين

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القدس المحتلة - الوكالات: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر امس بشكل مفاجئ عن الأسير الفلسطيني كريم يونس، بعد اعتقال دام 40 عاما. وفي حين أكد يونس أن فرحته منقوصة لوجود 4500 أسير في السجون الإسرائيلية، طالب وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي بسحب الجنسية الإسرائيلية منه.

وقالت قناة «الجزيرة» إن عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس (66 عاما) تنسّم الحرية بعد أن أنهى فترة حكمه البالغة 40 عاما في سجون الاحتلال. وأضافت أن سلطات الاحتلال تعمّدت نقله بسيارة للشرطة من سجن هداريم إلى محطة للحافلات في مدينة رعنانا شمالي تل أبيب.

وتمكّن الأسير المفرج عنه من الاتصال بعائلته من هاتف أحد المارة الذين ساعدوه في التعرف على المكان قبل أن يتوجه إلى مسقط رأسه في قرية عارة في منطقة المثلث داخل الخط الأخضر.

وفي أولى كلماته بعد الحرية، قال يونس «أحيي أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم الذي يناضل منذ 100 عام دون أن يرفع الراية البيضاء». وأضاف أن قوة من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت زنزانته فجر امس واصطحبته إلى خارج السجن مؤكدا أنه تنقل بين 4 سيارات تابعة للمخابرات الإسرائيلية في عملية سرية، قبل تركه في موقع حافلات بمدينة رعنانا.

وكشف يونس أن المخابرات الإسرائيلية هددته هو وعائلته بعقوبات في حال أقامت احتفالات بالإفراج عنه أو رفعت الأعلام الفلسطينية أمام منزله، مشيرا إلى أن «المخابرات هددت كذلك أصحاب القاعات في البلدات العربية داخل الخط الأخضر ومنعتهم من استقبال أي احتفال بمناسبة الإفراج عني». وعبّر عن سعادته بأول يوم من الحرية، قائلا «لأول مرة أرى الشجر والشمس والسيارات بعد 40 سنة من رؤية القضبان والأسمنت وجدران السجن». وأكد يونس أن فرحته بالإفراج عنه منقوصة بسبب بقاء آلاف الأسرى في سجون الاحتلال، لكنه أكد أن ما يعزيه هو أنه ترك الأسرى موحدين في وجه تهديدات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، داعيا الفصائل الفلسطينية للاقتداء بهم والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية.

بدوره، قال الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى حازم حسنين إن طريقة الإفراج عن يونس تؤكد أن الاحتلال يخشى حتى فرحة شعبنا واستقباله لأبطاله. وأضاف حسنين أن استخدام الاحتلال لهذه الطريقة في الإفراج لن تمنع الفرحة من الدخول لقلب كل فلسطيني بتحرر الأسير كريم يونس بعد 4 عقود من الاعتقال.

في المقابل طلب وزير الداخلية الإسرائيلية أرييه درعي من المستشارة القانونية للحكومة المصادقة على قراره بمصادرة حق المواطنة من الأسيرين المحررين حديثا: كريم يونس وابن عمه ماهر يونس، وهو ما من شأنه أن يحرمهما حق الإقامة في مسقط رأسيهما وسط عائلتيهما في قرية عارة بمنطقة المثلث داخل الخط الأخضر. وكان درعي المدان بالسرقة والتهرب الضريبي قد أصدر قرارا ينتظر مصادقة المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية عليه، يقضي بسحب الجنسية منهما كما ينوي نواب من تحالف اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل سنّ قانون يجيز مصادرة حق الإقامة والمواطنة من كل فلسطيني داخل الخط الأخضر يدان بتهم أمنية.

واعتقل كريم يونس الملقب بعميد الأسرى الفلسطينيين في 6 يناير 1983، من مقاعد الدراسة في جامعة بن غوريون وهو في الـ23 من عمره حينذاك، بتهمة الانتماء إلى حركة «فتح» المحظورة حينها، والانخراط في المقاومة المسلحة، وقتل جندي إسرائيلي، وحكم عليه بالإعدام شنقا، ثم خفف الحكم إلى المؤبد المفتوح، وفي عام 2015 حددت سلطات الاحتلال المؤبد بالسجن 40 سنة.

