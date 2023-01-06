متطرفون يهود خربوا عشرات القبور المسيحية في القدس

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القدس المحتلة - الوكالات: اكد المطران حسام نعوم رئيس الاساقفة الانغليكاني في القدس والشرق الاوسط انه «فزع» إثر انتهاك حرمة وتخريب عشرات القبور المسيحية على أطراف البلدة القديمة للقدس، فيما تحقق الشرطة الإسرائيلية في أعمال التخريب.

وبدت قطع من الصلبان وشواهد قبور حجرية مكسورة وملقاة على الارض في المقبرة البروتستانتية على جبل صهيون او جبل النبي داود، في القدس الشرقية المحتلة حيث يعتقد المسيحيون أن يسوع احتفل بالعشاء الأخير. قالت الشرطة الإسرائيلية إنها فتحت تحقيقا إثر «تشويه عدد كبير من شواهد القبور في مقبرة البروتستانت».

وقالت أبرشية القدس الأسقفية في بيان «إن الأضرار اكتُشفت الثلاثاء في حين أظهرت لقطات كاميرا أمنية تعود إلى الأول من يناير رجلين أو شابين يخربان الموقع بينما يرتديان زي اليهود المتدينين». وتابعت إن «هذه الأعمال الإجرامية كان الدافع وراءها التعصب الديني والكراهية ضد المسيحيين».

من جهته أكد المطران حسام نعوم للصحافيين في المقبرة «اكتشفنا أنه تم تكسير أكثر من 30 شاهدة قبر وبعض من الصور المحفورة وتكسير بعض الصلبان الموجودة على القبور». وقال «نحن شعر بالفزع وأيضا بالحزن الشديد. ذا ليس فقط عمل جبان هذا عمل مقزز يظهر خطاب كراهية واضحاً يرفضه أي انسان لديه قطرة دم إنسانية».وأقيمت المقبرة في منتصف القرن التاسع عشر ودفن فيها وفق نعوم «أشخاص ذوو أهمية كبيرة ساهموا في تاريخ القدس وفي حياة الناس هنا».

