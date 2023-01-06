الرئاسة الإيرانية: السعودية أعلنت استعدادها لاستئناف المفاوضات

عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: أعلنت الرئاسة الإيرانية أن «وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أعلن خلال لقائه مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية سيد محمد حسيني في البرازيل، عن استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع إيران.

وقال حسيني، في تصريحات لوكالة «تسنيم» الإيرانية، إنه «على هامش حفل تنصيب رئيس البرازيل تم التحدث إلى وزير خارجية السعودية بشكل مفصل، ولم يقتصر اللقاء على إلقاء التحية بل أنه استمع برحابة إلى الكلام وأبدى وجهات نظره أيضا». وأضاف أن «القضية الأساسية كانت كيف ستكون نتائج المحادثات بين إيران والسعودية التي انطلقت بوساطة العراق حيث أعلن الاستعداد لاستئناف المفاوضات». وتابع «وزير الخارجية السعودي رحب بعقد عدة اجتماعات لبحث الخلافات والمخاوف حتى نتمكن في النهاية من التوصل إلى نتيجة».

وكان نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية محمد حسيني التقى الاثنين الماضي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش مراسم تنصيب رئيس البرازيل لولا دا سيلفا. وأكد الوزير السعودي أن نوع العلاقات بين طهران والرياض يؤثر على المنطقة بأكملها»، فيما شدد حسيني خلال اللقاء على «ضرورة استمرار المحادثات بين الرياض وطهران التي تجري بوساطة عراقية».

وأشادت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق، بتصريحات أصدرتها الخارجية السعودية بشأن المفاوضات بين البلدين، مؤكدة أن هذه التصريحات، دليل على استعدادها لإجراء حوار.

على صعيد اخر أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تبحث وسائل لاستهداف إنتاج الطائرات المسيرة الإيرانية عبر فرض عقوبات وضوابط على التصدير، وتتواصل مع شركات خاصة تُستخدم أجزاء من منتجاتها في صناعة تلك الطائرات. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون إن «واشنطن تقيّم الخطوات الإضافية التي يمكننا اتخاذها لتقويض وصول إيران إلى التكنولوجيا المستخدمة في الطائرات المسيرة».

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرضت عقوبات على شركات وأشخاص اتهمتهم بإنتاج أو نقل طائرات مسيرة إيرانية تستخدمها روسيا لمهاجمة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

واتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها إيران بإمداد روسيا بمئات الطائرات المسيرة التي تشن قواتها هجمات على البنية التحتية في أوكرانيا، وأقرت طهران بتزويد موسكو بطائرات مسيرة، لكنها أكدت أن ذلك كان قبل شن روسيا الحرب على جارتها الغربية في 24 فبراير الماضي. وقال الجيش الأوكراني إنه أسقط العشرات من الطائرات الإيرانية المسيرة من طراز «شاهد» التي استخدمت على نطاق واسع في هجمات شنتها القوات الروسية على كييف ومناطق أوكرانية أخرى في رأس السنة الجديدة.

