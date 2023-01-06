قطر.. إحالة 3 متهمين إلى النيابة لإثارة النعرات القبلية

عربيات ودوليات

الدوحة - الوكالات: أعلنت وزارة الداخلية القطرية إحالة 3 متهمين إلى النيابة العامة بتهمة إثارة النعرات القبلية. وقالت الداخلية القطرية في تغريدة لها: «قامت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية بإحالة عدد ثلاثة متهمين للنيابة العامة، وذلك بعد ارتكابهم جرائم متعلقة بإثارة النعرات القبلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ تمس أمن وسلامة المجتمع». كما دعت «جميع فئات المجتمع إلى الابتعاد عن إثارة الفتنة، والسعي للحمة الوطنية بين أفراده».

وسبق أن أكدت وزارة الداخلية القطرية مراراً أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطاباً عنصرياً يستهدف تهديد أمن المجتمع واستقراره وسلمه الاجتماعي.

وبحسب القانون القطري، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال (35 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، في الداخل أو في الخارج، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة.

