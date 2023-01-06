حوار القاهرة ينجح بوضع خارطة طريق لإتمام انتخابات ليبيا

عربيات ودوليات

استضافت القاهرة، أمس الخميس، اجتماعا مهما بين رئيسي مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لبحث عدد من القضايا العالقة بين الطرفين، خاصة ما يتعلق بالقاعدة الدستورية وقانون الانتخابات. ووفقا للبيان المشترك الذي صدر عقب اللقاء تم التوافق على:

قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.

وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.

وقال المشري: «مصر استضافت جولات الحوار الليبي للوصول إلى مشروع القاعدة الدستورية للانتخابات».

وتابع: «نعمل على خارطة طريق بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وسنعلن عنها في ليبيا بعد التشاور مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا».

واختتم قائلا: خارطة الطريق تتعلق بعدة مسارات بتوافق المجلسين بمظلة ورعاية أممية وهذه الخارطة ستحدد المدد والمهام بشكل واضح».

