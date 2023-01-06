أردوغان: سألتقي الأسد لإحلال السلام في المنطقة

عربيات ودوليات

دمشق - أنقرة - الوكالات: أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انه من الممكن تحديد موعد للقاء ثلاثي يجمعه مع الرئيسين السوري بشار الاسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكنه شدد على أهمية تبني دمشق نهجا بناء من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة بشأن الأزمة السورية. وقال اردوغان في كلمة أمام رؤساء حزبه: سيجتمع وزراء الخارجية (التركي والسوري والروسي)، وبعدها من الممكن حسب التطورات عقد لقاء يضم الرؤساء، وتابع «قد اجتمع مع الرئيس السوري من أجل السلام في المنطقة».

وكان أردوغان أكد في اتصال هاتفي أجراه امس مع بوتين على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لتطهير المناطق الحدودية السورية في مقدمتها منبج وتل رفعت من وحدات حماية الشعب الكردية. وقالت الرئاسة التركية في بيان «أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان، محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وخلال المحادثات تمت مناقشة العلاقات بين تركيا وروسيا، ولا سيما في مجال الطاقة والقضايا الإقليمية». ونوهت الرئاسة التركية إلى أن المحادثات التي جرت بين الرئيسين تطرقت كذلك إلى الأزمة السورية والوضع في أوكرانيا.

وذكرت قناة «روسيا اليوم» نقلا عن مصادر خاصة في تركيا أنه من المرجح أن يعقد اللقاء الثلاثي بين وزراء خارجية تركيا وسورية وروسيا، في الأيام القادمة، في الإمارات العربية المتحدة.

وتزامن هذا مع استقبال الرئيس السوري بشار الأسد وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة في دمشق في أحدث بادرة على تحسن العلاقات بين الأسد ودولة عربية. وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام» أن الاجتماع تناول التطورات في سورية ومنطقة الشرق الأوسط الأوسط. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد أشار إلى دعم الإمارات لحل سياسي للصراع السوري المستمر منذ أكثر من عقد.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» إنهما بحثا التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الاقتصادية. وهذه هي الزيارة الأولى للشيخ عبدالله بن زايد منذ اجتماعه مع الأسد في نوفمبر 2021 التي أُعيدت فيها العلاقات بين الجانبين. وبعد أشهر، في مارس 2022، زار الأسد الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة لدولة عربية منذ اندلاع الأحداث في سورية.

إلى ذلك كشف دبلوماسيون ان موسكو أشارت لنظرائها في مجلس الأمن الدولي بأنها ستسمح على الأرجح بتسليم المساعدات الإنسانية عبر تركيا لنحو أربعة ملايين شخص في شمال غرب سورية لمدة ستة أشهر أخرى. ويلزم الحصول على إذن المجلس المكون من 15 عضوا لأن السلطات السورية لم توافق على العملية الإنسانية التي تقدم مساعدات تشمل الغذاء والدواء والمأوى للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سورية منذ 2014. ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الاثنين على تمديد الإجراء، أي قبل يوم من انتهاء صلاحية الموافقة الحالية. ويلزم لتبني القرار تأييد تسعة أصوات له وعدم استخدام روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو».

