العراق يصدر مذكرة قبض بحق دونالد ترامب

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: وصف رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس قبل 3 سنوات بطائرة مسيّرة أميركية بالقرب من مطار بغداد بـ«الجريمة» وأنه يجب أن تبقى موضعا للرفض والاستنكار.

جاء ذلك في حفل رسمي في بغداد، أمس، لإحياء الذكرى الثالثة لمقتل سليماني والمهندس حضره رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إلى جانب العديد من الوزراء والمسؤولين العراقيين. وقال عبد الله العلياوي ممثل رئيس الجمهورية في كلمة للرئيس: إن «قادة النصر أحبطوا مخططات الأعداء»، لافتا إلى أن «جريمة الاستهداف يجب أن تبقى موضعا للرفض والاستنكار».

كما اعتبر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قيام أميركا باستهداف «قادة النصر» اعتداءً صارخا على العراق، مشيرا إلى أنه مدان بجميع القوانين الدولية.

وأضاف السوداني، في كلمته، إن عملية اغتيال سليماني والمهندس في عام 2020 كان يمكن أن يؤدي إلى تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهته، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان إن القضاء لن يتردد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من شارك بمقتل سليماني والمهندس، بمن فيهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وأضاف إن «القضاء أصدر مذكرة قبض بحق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي اعترف بارتكابه الجريمة»، داعيا «القائمين بالتحقيق في جريمة اغتيال قادة النصر إلى بذل جهد استثنائي لكشف المرتكبين».

وذكر أن «ذكرى فاجعة استشهاد قادة النصر جريمة غادرة وجبانة ليس لها أساس قانوني»، متسائلا: «لماذا لم يحاسب إلى الآن من ارتكب هذه الجريمة النكراء؟».

وكان الجيش الأميركي، نفذ عملية الاغتيال بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير عام 2020.

وأدت العملية، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.

ورد الجيش الإيراني بقصف قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأميركية في العراق أدى إلى إصابة 120 ضابطا وجنديا أميركيا.

