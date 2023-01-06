دبابات فرنسية لأوكرانيا.. وموسكو ترد بصواريخ «تسيركون»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية استمرت ساعة أن باريس ستسلم كييف «دبابات خفيفة»، في سابقة من نوعها. وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان أن «الرئيس رغب بزيادة» المساعدة العسكرية المقدمة لكييف «من خلال الموافقة على تسليمها دبابات خفيفة من طراز «AMX-10 RC».

وأضافت أن «هذه هي المرة الأولى التي ستتزود فيها القوات الأوكرانية دبابات غربية التصميم».

وحتى الآن اقتصرت الدبابات التي حصلت عليها أوكرانيا من حلفائها الغربيين على دبابات سوفياتية التصميم. وعلى الرغم من طلباتها المتكررة تزويدها دبابات غربية إلا أن كييف لم تحصل بعد على مرادها هذا.

من جهته، «شكر» زيلينسكي نظيره الفرنسي على قراره تزويد بلاده هذه الدبابات الخفيفة، مشيراً إلى أن كييف «تكثف العمل مع شركائها» للحصول على أعتدة مماثلة.

من جهته قال الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الأربعاء، للصحافيين، إن بلاده تدرس إرسال مركبات قتالية مصفحة من طراز برادلي إلى أوكرانيا. وردا على سؤال حول ما إذا كان تزويد كييف بالمركبات القتالية «مطروحا على الطاولة»، قال بايدن لمجموعة من المراسلين: «نعم».

يذكر أن المركبة برادلي مصممة لنقل القوات في ساحات المعارك، وهي مزودة بعدة أسلحة مختلفة لحماية طاقمها ومهاجمة الأهداف المعادية.

في هذه الأثناء، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أجرت تجربة لصاروخ «تسيركون» من نوع «فرط صوت» مشيرة إلى أن الصاروخ أُطلق من فرقاطة «الأدميرال غروشكوف» في بحر بارنتس (شمال غربي روسيا).وأضافت الوزارة أن الإطلاق تم في إطار اختبار أنواع جديدة من الأسلحة، موضحة أن الصاروخ أصاب بدقة عالية هدفا بحريا يبعد نحو ألف كيلومتر عن موقع الإطلاق.وأشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو على إبحار الفرقاطة المزودة بصواريخ جديدة فرط صوتية في مهمة في المحيطين الأطلسي والهندي والبحر المتوسط.

الى ذلك حذر الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ، امس من خطورة التقليل من قدرات روسيا، مشدداً على حاجة «الناتو» إلى المزيد من الأفراد والمعدات والأسلحة للدفاع المشترك. وكان ستولتنبرغ، قد دعا يوم الاثنين، إلى الاستعداد لصراع طويل الأمد في أوكرانيا. وقال في مقابلة صحافية، إن روسيا لا تنوي التخلي عن أهدافها في أوكرانيا، وإن الدلائل تشير إلى أن موسكو تستعد لشن هجوم بري جديد واسع النطاق.

في غضون ذلك كشفت أوكرانيا عن سيناريو عسكري جديد تعده روسيا لتغيير مسار الحرب، في حين وضعت موسكو المزيد من أسلحتها الإستراتيجية على أهبة القتال. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي المصور إن روسيا تخطط لاستدعاء مزيد من القوات لشن هجوم كبير جديد.

وفي مقابل الحديث عن هجوم روسي واسع جديد، قال رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف إن الهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية ستتعمق بشكل أكبر.

