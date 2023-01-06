«الصحة العالمية» تنتقد الصين: أرقام «كوورنا» مضللة

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أكد مسؤولون من منظمة الصحة العالمية أن البيانات الواردة من الصين تظهر أنه لم يتم العثور على متحور جديد لفيروس «كورونا» هناك، لكن البيانات تقدم أيضا عددا أقل من الواقع لوفيات التفشي السريع للمرض في البلاد، وأكدت المنظمة أن «كورونا» يمثل مصدر قلق عالمي من جديد، وعبر الرئيس الأميركي جو بايدن كذلك عن شعوره بالقلق حيال طريقة تعامل الصين مع تفشي الفيروس.

وقال المسؤول عن إدارة حالات الطوارئ الصحية لدى منظمة الصحة العالمية مايكل راين في مؤتمر صحافي في جنيف «نعتقد أن الأرقام الحالية التي تنشرها الصين لا تعكس حقيقة تأثير المرض في ما يتعلق بحالات دخول المستشفيات ووحدات العناية المركزة، خاصة في ما يتعلق بالوفيات». وعبرت منظمة الصحة العالمية في بيان عن شعورها بالقلق من زيادة الإصابات بفيروس «كورونا» في الصين، وأضافت أنها تطالب بكين بمدها بشكل سريع ودائم ببيانات عن عمل المستشفيات وحالة الصحة العامة.

الى ذلك قالت مصادر بوزارة الصحة الهندية امس إن الهند رصدت متحورات جديدة من كوفيد-19 بلغ مجموعها 11 لدى مسافرين دوليين وصلوا إلى البلاد خلال الفترة من 24 ديسمبر إلى الثالث من يناير. ووفق المصادر فإن من بين 19227 راكبا خضعوا لاختبار كوفيد-19 خلال هذه الفترة، ثبتت إصابة 124 بفيروس «كورونا».

وكشفت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، عن متحور فيروس كورونا الأكثر قدرة على الانتشار، منذ بدء الوباء أواخر عام 2019. وبحسب المنظمة فإن المتحور المعروف باسم «XBB.1.5»، المنتمي إلى «أوميكرون»، يعد أكثر المتغيرات قدرة على نقل العدوى، من بين كل السلالات التي اكتشفت حتى الآن. لكن الخبر الجيد هو أن المتحور المذكور، وفقا للمنظمة، يسبب مرضا خفيفا مثل سلفه «أوميكرون».

