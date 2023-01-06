«النواب الأميركي» بلا رئيس مجدداً.. وترامب يدعم مكارثي

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واشنطن - الوكالات: أرجأ مجلس النواب الأميركي مجددا جلسة انتخاب رئيس له بعدما حالت الخلافات في صفوف الجمهوريين دون اختيار أهم ثالث شخصية في السياسة الأميركية. وكان المرشح الجمهوري كيفن مكارثي الأوفر حظا ليحل مكان نانسي بيلوسي، معولا على حسن نية حوالى 20 نائبا مؤيدا للرئيس السابق دونالد ترامب يتهمونه بأنه معتدل جدا ويتعمدون عرقلة هذه العملية. وخرج ترامب عن صمته الأربعاء ودعا على شبكته للتواصل الاجتماعي، حزبه الى بذل كل الجهود لتجنب «هزيمة» وقال «لقد آن الأوان حاليا لنوابنا الجمهوريين في مجلس النواب أن يصوتوا لصالح كيفن» مكارثي الذي سيقوم «بعمل جيد» أو حتى «عمل رائع». لكن دعوة ترامب الذي باتت هيمنته على الحزب الجمهوري موضع شك في الأشهر الماضية، لم تكن كافية. وبعد ست جولات من التصويت منذ الثلاثاء اتفق النواب مساء الأربعاء على رفع جلسة انتخاب رئيس المجلس ويتطلب انتخاب رئيس مجلس النواب، ثالث أهم شخصية في السياسة الأميركية بعد الرئيس ونائبه، غالبية من 218 صوتا. وخلال جولات التصويت الست لم يتمكن مكارثي من تجاوز عتبة الـ203 أصوات. وليس لدى النائب عن كاليفورنيا منافس حقيقي، ويجري فقط تداول اسم رئيس كتلة مجموعة الجمهوريين ستيف سكاليس كبديل محتمل، إلا أن فرصه لا تبدو كبيرة. ووصف الرئيس الديموقراطي جو بايدن هذا الوضع بأنه «محرج» مؤكدا أن «بقية العالم» يتابع هذه الفوضى. ويشل هذا الوضع أيضا المؤسسة برمتها، إذ من دون رئيس لا يمكن للنواب أن يؤدوا اليمين وبالتالي تمرير أي مشروع قانون. لا يمكن للجمهوريين أيضا أن يفتحوا التحقيقات الكثيرة التي وعدوا بها ضد جو بايدن.