دروس من حياة الطاهرة الزكية السيِّدة فاطمة الزهراء عليها السلام

إيمانيات

شاء الله تعالى أن تشهد بضعة النبيّ فاطمة الزهراء «عليها السلام» فترة صراع الدعوة في مكّة وتشهد محنة أبيها رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» فترة الأذى والاضطهاد يقع عليه، وتشهد جوّ مكّة المعادي لبيت النبوّة.. بيت الهدى والإيمان والفضيلة والتقوى والورع والتضحية والفداء وتشاهد أباها والصفوة المؤمنة من دُعاة الإسلام والسابقين بالإيمان يخوضون ملحمة البطولة والجهاد فيؤثر هذا الجوّ الجهادي في نفس فاطمة «عليها السلام» ويسهم في تكوين شخصيتها وإعدادها لحياة التحمّل والمعاناة.

عايشت الزهراء «عليها السلام» كلّ ذلك وعايشت المحنة الأشد مع أبيها بعد فقد أُمّها خديجة «عليها السلام».. فكانت فاطمة «عليها السلام» المواسي والأنيس والحبيب الذي كان يخفّف عنه متاعب الحياة والآلام والاضطهاد، وكذلك بعد فقد عمه أبو طالب «رضي الله عنه» حامي الدعوة والمدافع عن رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم»، أبو طالب الذي ما تجرأت قريش في حياته أن تؤذي رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» أو تنال منه شيئاً إلّا كان لها بالمرصاد.

لقد تحمّل رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» من أجل دعوته وفي سبيل مبادئه ورسالته ما لم يتحمله أحد من الأنبياء. فقد بلغ الأمر بأحد سفهاء قريش أن يغترف غرفة من تراب الأرض ويقذفها بوجه رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» وعلى رأسه.. فيتحمّل رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» الأذى ويعود إلى بيته صابراً محتسباً وتنظر فاطمة «عليها السلام» إليه فترى ما لحق به من أذى قريش وتماديها في الصلف والغرور فيحز الألم في نفسها ويعظم عليها تجرؤ السفهاء والمغرورين من طغاة الجاهلية ومتكبريها على رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم». لم يمر هذا المشهد المؤلم على الزهراء «عليها السلام» دون أن يؤثِّر في نفسها فيستبد بها الحزن والألم على القائد رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» أبيها فتبكي وتتألم لجرأة هؤلاء الجاهلين الطغاة على رجل يريد أن يخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم سبيل الهدى والرشاد.

هكذا عاشت الزهراء «عليها السلام» وشهدت محنة أبيها وأذى قريش واستهزائهم به، فساهمت هذه المواقف الصعبة في صنع شخصيتها وعلمتها كيف تواجه الحياة وتنتصر على المحنة بل المحن التي كانت بانتظارها. لقد كان العمر القصير للزهراء «عليها السلام» مليئاً بالعطاء والحركة والحيوية وزاخراً بالمعنوية والدروس الكثيرة. كانت «عليها السلام» معلِّمة ومدرسة نساء المسلمين تعلِّمهم أحكام الدِّين وتبيّن لهم تعاليمه ومفاهيمه، وكانت «عليها السلام» محدّثة عن رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم».. فكانت الصادقة المصدقة رغم ظلامتها الذاتية وما أسيء به إلى شخصها ما أوجب إيذائها إيذاءً بالغاً ورغم معاناتها الكثيرة وآلامها البليغة كان كلّ ما يشغل فكرها وعقلها وقلبها هو القضية الإسلامية العامّة المتمثِّلة بحقّ الإمام عليّ «عليه السلام» الحقّ الثابت بنص الغدير وقد رأت أنّ مسؤوليتها الإسلامية تحتم عليها نصرة الحقّ والوقوف مع الإمام عليّ «عليه السلام» بكلِّ قوّة وصلابة.. فتجاوزت كلّ آلامها ومعاناتها الشخصية لتخطب في المسلمين وتتحدّث إلى نساء المهاجرين والأنصار.

فكانت «عليها السلام» شخصيتها تجسيداً للرسالة وشجاعتها الرسالية وحزنها كان حزن القضية والرسالة وبكاؤها كان بكاءً إسلامياً لم تعش لنفسها طرفة عين أبداً، إنّما عاشت لأجل الرسالة لأجل أبيها رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم»، ولأجل زوجها أمير المؤمنين «عليه السلام»، ولأجل ولديها الحسن والحسين «عليهما السلام».. عاشت لهم رسالة وأفنت حياتها في خدمتهم، لأنّها رأت في ذلك خدمة للإسلام الذي كان أكبر همها وغاية جهدها ومبلغ علمها. واهتمام الزهراء «عليها السلام» بالناس كان جزء من رسالتها، كانت «عليها السلام» تحمل هموم الآخر وتؤثر الآخرين على نفسها وتدعو بقضاء حوائج المؤمنين وغفران ذنوبهم ورفع درجاتهم وتحقيق أحلامهم وشفاء مرضاهم.

