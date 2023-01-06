الزهراء عليها السلام سيِّدة وقدوة نساء العالمين

إيمانيات

الحديث عن الزهراء «عليها السلام»، حديث عن عظمة المرأة المسلمة، وقدوتها الرائدة في مسار العقيدة والتضحية والجهاد. إنّ دراسة حياة سيِّدة نساء العالمين توفّر لنا العِبرة والوعي وترسم أمامنا سلوكية المرأة القدوة وتكشف عن عظمة الرسالة والدعوة. في تاريخ البشرية نساء عظيمات ساهمن في صناعة التاريخ ووقفن إلى جنب الرجال العظماء، وقد ذكر القرآن الكريم نماذج منها فنتحدث عن مريم بنت عمران «عليها السلام» نموذجاً للمرأة العظيمة، ومثلاً للذين آمنوا نموذجاً للمرأة صانعة الموقف العقيدي، المرأة التي تحدّت الرعب والقساوة والإرهاب.. إرهاب الطواغيت والأهل وذوي النفوذ الأُسري والاجتماعي والسياسي.

وتجسّد موقف أُمّ المؤمنين السيِّدة خديجة «عليها السلام» الموقف نفسه من الظلم والخرافة والطغيان ورفض قيم المجتمع المتخلف مؤمنة مؤازرة للنبيّ «صلى الله عليه وآله وسلم». نموذجاً آخر للمرأة القدوة الصِّديقة الطاهرة فاطمة الزهراء «عليها السلام» نموذجاً من عطاء الإسلام في دُّنيا المرأة وأثر التربية والتعاليم الإسلامية في بناء الشخصية وطهارة الروح. الزهراء «عليها السلام» الوليدة التي استقبلها رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» بالفرح والرِّضا وسمّاها فاطمة وأذن الله تعالى أن تمتد فروعها وتستطيل آفاقها بميلاد فاطمة في أجيال هذه الأُمّة.

فاطمة البنت التي درجت في بيت النبوّة وترعرعت في ظلال الوحي ورضعت من لبن خديجة حبّ الإيمان ومكارم الأخلاق وحنان الأب رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» والأُمّ أُمّ المؤمنين الطاهرة «عليها السلام». فاطمة الممتحنة التي شهدت صراع الدعوة في مكّة وشهدت محنة أبيها، فترى الأذى والاضطهاد يقع عليه وتشهد جوّ مكّة المعادي لبيت النبوّة بيت الهدى والإيمان والفضيلة وتشاهد دُعاة الإسلام يخوضون ملحمة البطولة والجهاد. فاطمة الزوجة في كنف زوجها أمير المؤمنين «عليه السلام» قريرة العين سعيدة النفس لا تفارقها البساطة ولا تبرح بيتها خشونة الحياة، فهي زوجة الإمام عليّ «عليه السلام» بطل الإسلام..

فاطمة الأُمّ قاعدة أهل بيت الرسالة وأُمّ الأئمّة وامتداد النبوّة، فاطمة أُمّ الحسنين اللذين تركا الأثر البالغ على تاريخ هذه الأُمّة، فاطمة أُمّ الحوراء زينب بطلة كربلاء وشريكة الحسين في جهاده وبطولته، فاطمة المجاهدة التي عاشت بروحها ومشاعرها وبجهادها في بيتها وفي مواساتها ومشاركتها لأبيها في شدّته ومحنته، ومشاركتها بروحها ووجدانها ومشاعرها لأبيها في كفاحه وصبره وجهاده. فاطمة المحتسبة التي لم تعش طويلاً بعد أبيها عاشت مدّة وجيزة صابرة محتسبة قضتها بالعبادة والانقطاع إلى الله تعالى كما ساهمت فيها مساهمة فعّالة في شؤون الرسالة والأُمّة كقضية الخلافة والبيعة.

الزهراء «عليها السلام» قدوة في بناء الأُسرة والمجتمع البنّاء الذي يقوم على الحبّ والودّ والرحمة والاحترام بين الزوجين والتعاون على شؤون الحياة الزوجية والشعور بالمسؤولية شعور الزوج بمسؤوليته تجاه زوجته وأفراد أُسرته، وشعور الزوجة بالمسؤولية تجاه زوجها وأبنائها وأُسرتها. الزهراء «عليها السلام» التي تعلِّمنا الأُسس العامّة لترشيد الإنفاق ووضعت النظام الأساسي لإنفاق الأُسرة فكانت المثل الأعلى في الانضباط والالتزام بالإنفاق، والزهراء «عليها السلام» القدوة التي أبرزت دور المرأة في تدبير شؤون المنزل والاقتصاد المنزلي. الزهراء «عليها السلام» القدوة لكلِّ العاملين في جهادها وعِلمها ورسالتها وتعطينا الكثير من دروس الروح ودروس الفكر والجهاد.. فهي القدوة في كلِّ شيء لأنّها الإنسانة الكاملة في كلِّ شيء، الزهراء سيِّدة نساء العالمين، وقدوة للعالمين جميعاً.

