أم البنين رضوان الله عليها .. عنوان الثبات والإخلاص

إيمانيات

هي فاطمة بنت حزام أبو المحل بن خالد بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامر بن كلاب. الطيّبة. يقول أحد الدارسين لشخصيّة أمّ البنين «رضوان الله عليها»: إنّ سير العظماء في تاريخ الإسلام، أعلام إنسانيّة باذخة، يكبرها المسلم وغير المسلم، وإنّ أمّ البنين كانت أقوى جرأة وشجاعة، وأصلب المؤمنات على تحمّل الصعاب، تطلب المجد والكرامة، والمجد لا ينال إلاّ بالمصاعب، وركوب المخاطر، والتضحية والاستبسال. لقد كانت أم البنين رقيقة كقبلة الطفل البريء.. وكانت صافية كسبيكة الذهب الأبريز.. كان إيمانها عميقاً مثل البحر.. ودافئاً كضوء الشمس.. فقد كانت من معادن العلم والنور والمعرفة وقد أحسن أمير المؤمنين عليّ «عليه السلام» في اختيارها أماً لولده أبي الفضل العباس «عليه السلام».

لقد كانت أمّ البنين القدوة الحسنة، والمثل الأعلى الذي يُحتذى به، وكانت عنواناً للثبات والإخلاص، والبسالة والتضحية، والفداء والشرف، والعزّة والكرامة في سبيل الحقّ والعدالة.

هذه السيّدة المصون ما إن بلغها مقتل الإمام الحسين «عليه السلام» يوم عاشوراء حتى خنقتها العبرة، فكانت تبكي بكاء الثكالى، صباح مساء، تعبيراً عن مشاعرها وأحزانها. فعلى مثل الحسين فليبك الباكون، وليضجّ الضاجّون. إنّ في حياة هذه السيّدة الجليلة أخباراً طريفة، وآثاراً ممتعة، جعلتها مثالاً صالحاً، وقدوة حسنة في المعارف والصلاح، وإجابة لله وللرسول الكريم حين أمر محمداً «صلى الله عليه وآله وسلم» بودّ أهل البيت وحبّهم، وولايتهم والاتّباع لهم، والتمسّك بعروتهم. وجدير بكلّ مسلم أن يتبع، ويتمثل أمر ربّه، وأمر رسوله الناصح الأمين، وأن لا يعدل عن هذا الأمر قيد أنملة. وثمّة شيء ينبغي أن يعرف، وهو قد كان لسعة اطلاعها في الأمور، وإخلاصها الكريم، وماضيها المجيد، أثر حاسم في تعلّق الناس بها، وثقتهم ومحبّتهم التي لا حدّ لها بشخصها، فاستطاعت بحكمتها وصبرها، وبُعد نظرها التغلب على كلّ الصعاب. وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على حنكتها وجلدها، ومعدنها الأصيل ضمن إطار الأخلاق العربية، والتربية الإسلامية الأصيلة، وتقاليدها في التعامل مع الجمهور في احترامها لهم؛ لأنّ المرأة عظيمة المنزلة عند أمير المؤمنين «عليه السلام» في العلم والحلم، والمعارف والصلاح، عظيمة المنزلة عند الناس.

ويظهر للمتتبّع لأخبار أمّ البنين إنّها كانت مخلصة لأهل البيت، متمسّكة بولايتهم، عارفة بشأنهم، مستبصرة بأمرهم، فكانت هذه المبجّلة قد أضاءت طريق الإصلاح، والإصلاح لحالها من دور مهمّ في أحداث التاريخ العربي والإسلامي.

