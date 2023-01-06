التعلم.. الطريق إلى النور والمعرفة

إيمانيات

لما كانت الأمية هي طريق الجهل والظلام لعدم معرفة الشخص بالقراءة والكتابة، فالشخص الأمّيّ هو الشخص الذي لا يستطيع القراءة والكتابة للجمل القصيرة وفهمها، أو الشخص الذي فات سنّ تعليمه وظلّ جاهلاً بالقراءة والكتابة. لذلك اعتبر الإسلام طلب العلم فريضة على كلّ مسلم، وعلى المستويين: المستوى العيني، والمستوى الكفائي. حيث اعتبر التعلم بمختلف فروعه، طريقاً الى إكمال إنسانية الإنسان، والإيمان بالرسالة الإلهية، ومعرفة الله تعالى، والاستقامة السلوكية، وبناء المجتمع، وتنظيم الحياة، جاء ذلك واضحاً في قوله تعالى: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» «فاطر/ 28». ويقول تعالى: «يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ» «المجادلة/ 11». وأيضاً في قوله تعالى: «اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ» «العلق/ 3-5». وكما أسس القرآن الدعوة الإسلامية على أساس العلم والمعرفة، ونادى بإقامة الإيمان على أساس العلم والدليل والبرهان، واصلَ الرسول «صلى الله عليه وآله وسلم» الدعوة إلى طلب العلم، والحثّ عليه، ومارس هو «صلى الله عليه وآله وسلم» نشر العلم والمعرفة، حيث طلب «صلى الله عليه وآله وسلم» من أسرى قريش في بدر، أن يعلّم كلّ واحد منهم عشرة صبيان من أبناء المسلمين، كفداء لهم من الأسر، ليوحي بأنّ الفك من أسر الحروب يعادله الفك من أسر الجهل.

يعتبر التعليم الركيزة الأساسية للتقدم والازدهار لما له من آثار بالغة في حياة الأُمم والشعوب والأفراد. فالتعليم هو تلقي العلوم والمعارف لتكوين عقلية الإنسان وطريقة تفكيره وثقافته، وتشكيل صبغة الهوية الفكرية لشخصيته. إنّ العلم هو علوٌّ للنفس ورفعة لها وأجر عظيم لمن طلبه بنية خالصة، يقول تعالى: «يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ» «المجادلة / 11». يقول «صلى الله عليه وآله وسلم»: «طلبُ العلم فريضةٌ على كلِّ مسلم ومسلمة»، و«مَن سلك سبيلاً يطلب به علماً، سلك الله به سبيلاً إلى الجنّة». كذلك كان الإمام الصادق «عليه السلام» صاحب مدرسة فكرية كبرى، حيث كان لها وجود عالمي وفضل كبير على الإسلام. فالإمام «عليه السلام» طلب الحكمة، وسعى لاكتشاف أسرارها، وغاص في عميق معانيها، وفجَّر الينابيع بطاقة العقل، وصفاء النفس، وأخذ بيد الإنسان وقاده إلى مناهل المعرفة، بكلِّ ما فيها من عمق وشمول. إنّ في العلم تزكية للنفوس وتهذيب للطباع والأخلاق، لهذا فقد قرن الله سبحانه وتعالى بين العلم والتزكية في أعمال النبيّ «صلى الله عليه وآله وسلم» فقال عزّوجلّ: «لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ» «آل عمران/ 164». ومن بركة العلم أنّه ينفع صاحبه حتى بعد موته، ويجري له ثوابه إلى يوم القيامة، فيؤجر العالم في حياته وبعد وفاته، يقول رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم»: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلّا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».

