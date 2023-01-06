المرأة.. النبع الفيّاض

إيمانيات

قدَّم القرآن الكريم المرأة الصالحة مثلاً عمليّاً للرجال والنساء، وطالبهم بالاقتداء بها، جاء ذلك في قوله: «وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» «التحريم/ 11»، الأمر الذي يبرز مفهوماً حضارياً إيمانياً فريداً في عالم الفكر والحضارة الخاص بالمرأة الصالحة؛ فقد جعلها مثلاً أعلى، وقدوةً للرجال، كما هي قدوةٌ للنِّساء في الإيمان والموقف الاجتماعي والسياسي والأخلاقي. كما سجّل القرآن دور المرأة في حياة الأنبياء «عليهم السلام» ودعوتهم، ومشاركتها لهم في الهجرة والجهاد، مقروناً بدور الرجل، عند حديثه عن الهجرة والبيعة والدعوة والولاء، واستحقاق الأجر والمقام الكريم، وعلاقة الرجل بالمرأة.. في عددٍ هائلٍ من الآيات والنصوص التي لم تفرّق بين الرجل والمرأة في حمل الأمانة والمسؤولية والجزاء عليها. فالمرأة والرجل في مفهوم رسالة الإسلام يوالي بعضهم بعضاً، ولاءً عقائدياً، يقومون بإصلاح المجتمع، ومحاربة الفساد والجريمة والانحطاط، ويحملون رسالة الخير والسلام والإعمار في الأرض، وهذا منتهى العدل بين الناس.

المرأة هي المنبع الفيّاض لما في هذه الحياة الإنسانية من حبّ هو أساس النظام والعدل والرحمة والسعادة. تلك قيمة المرأة في الحياة كأُم تُنجب الأطفال والأولاد والأبناء، وتُورِّثُ الفضائلَ من جيلٍ إلى جيل، وتحفظ سلسلة الإنسانية كاملةً. إنّ المرأة الصالحة تعي مسؤولياتها في تربية الأبناء التربية السليمة، وتعي مختلف الأدوار التربوية الإيمانية والأخلاقية، والمجتمعية والنفسية والصحّية، التي يتعيّن عليها القيام بها قولاً وعملاً في سبيل تربية أبنائها وبناتها. نحن اليوم في حاجة إلى نساء فضليات يربين الرجال على حمل الأمانة ويبيّن المجتمع السليم ويقمن الأُسس الثابتة في البناء الاجتماعي الصالح ويشهد لهنّ التاريخ بهذا الدور تقديراً وإكباراً، قال تعالى: «مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» «النحل/ 97». وقال رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم»: «كلّكم راعٍ وكلّكم مسؤول عن رعيته، الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راعٍ في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلّكم راعٍ ومسؤول عن رعيته». نحن بحاجة أيضاً أن تفهم المرأة المسلمة دورها ومكانها بجانب الرجل في بناء صرح المجتمع، وأن تكون حياتها صفحة مفتوحة، تنهل منها جميع النساء. ألم تكن «فاطمة أُمّ أبيها» كما في الحديث الشريف عن النبيّ «صلى الله عليه وآله وسلم»؟ لأنّ النبيّ «صلى الله عليه وآله وسلم» كان يرجع من كفاحه وصراعه مع المشركين، يرجع متعباً منهكاً... كان يرجع ليجد «الزهراء» البنت الصغيرة تنتظره وتستقبله لتهب له دفئاً وحبّاً.. بل قل أملاً وحياة.

