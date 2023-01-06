إنتر ألحق بنابولي الخسارة الأولى

دوليه

ألحق إنتر الخسارة الأولى بنابولي هذا الموسم في الدوري الايطالي بفوزه عليه 1-0 أول من امس في المرحلة السادسة عشر بعد فترة توقف دام سبعة أسابيع بسبب مونديال قطر 2022.

وشهدت المرحلة ايضا فوز ميلان بطل الموسم الماضي على مضيفه ساليرنيتانا 2-1، وحذا حذوه يوفنتوس بفوز صعب على كريمونيزي 1-0 في الرمق الاخير.

وعلى ملعب «سان سيرو»، دخل نابولي مباراته مع مضيفه إنتر على وقع 11 انتصارا متتاليا وهو لم يهدر سوى 4 نقاط (من تعادلين) في 15 مباراة، لكنه خرج خاسرا للمرة الاولى هذا الموسم بهدف سجله مهاجم إنتر البوسني المخضرم ادين دجيكو بكرة رأسية في الدقيقة 56.

وبهذه النتيجة بات الصراع مشرعا على مصراعيه حيث بقي نابولي متصدرا بفارق 5 نقاط فقط عن ميلان و7 نقاط عن يوفنتوس و8 عن إنتر بعد ان كان الاول يغرد خارج السرب قبل فترة التوقف. ويلهث الفريق الجنوبي وراء اول لقب له منذ عام 1990 بقيادة النجم الارجنتيني الراحل دييغو مارادونا.

وسنحت الفرصة الاولى لإنتر عن طريق ظهيره ماتيو دارميان اثر تلقيه كرة من دجيكو منتصف الشوط الاول لكنه اطاحها فوق العارضة. وترجم إنتر افضليته في الشوط الثاني عن طريق رأسية دجيكو بعد مرور 11 دقيقة. وحاول نابولي الرد وكانت افضل محاولة له تسديدة جاكوكو راسبادوري لكن حارس إنتر الكاميروني اندري اونانا كان لها بالمرصاد اواخر المباراة.

وعاد ميلان بفوز ثمين على ساليرنيتانا 2-1. وسجل هدفي الروسونيري البرتغالي رافايل لياو (10) وساندرو تونالي (15)، فيما أحرز البديل فيديريكو بوناتسولي هدف أصحاب الارض (83).

وافتتح لياو التسجيل بعدما استلم كرة من تونالي بينية بين مدافعَين على مشارف المنطقة وراوغ أوتشوا وسددها من زاوية ضيقة على مشارف المنطقة زاحفة في المرمى الخالي.

وضاعف تونالي النتيجة عندما سدد بداية كرة قوية من خارج المنطقة، تصدى لها أوتشوا ليقتنصها دياس ويمررها الى الايطالي مجددًا سددها هذه المرة من داخلها الى يمين الحارس.

وعاقب أصحاب الارض ضيوفهم على الفرص المحققة عندما رفع المالي لاسانا كوليبالي عرضية من مشارف المنطقة نحو القائم الثاني تابعها بوناتسولي جميلة على الطائر منخفضة بيسراه (83). وحقق يوفنتوس فوزه السابع تواليا بفوزه الصعب على مضيفه كريمونيزي بهدف سجله مهاجمه البولندي اركاديوش ميليك في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع بتسديدة بيسراه من ركلة حرة مباشرة ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك. وعزز يوفنتوس رصيده في المركز الثالث الى 34 نقطة متخلفا بفارق نقطتين عن ميلان الثاني.

وقلب اتالانتا تخلفه امام مضيفه سبيتسيا بهدفين نظيفين الى تعادل في الرمق الاخير. وتقدم سبيتسيا بهدفين في الشوط الاول بواسطة الغاني ايمانويل غيازي (8) والانغولي مبالا نزولا (31) وبقي متقدما حتى الدقيقة 77 عندما قلص الدنماركي راسموس هويلوند الفارق قبل ان يدرك الكرواتي ماريو باساليتش التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وحقق سمبدوريا فوزه الثاني فقط هذا الموسم على حساب مضيفه ساسوولو 2-1، بهدف أكروباتي جميل لمانولو غابياديني (25) فيما أَضاف توماسو أغويلو الثاني (28)، بينما أحرز دومينيكو بيراردي هدف أصحاب الارض الوحيد من ركلة جزاء (64). وسقط لاتسيو امام مضيفه ليتشي على الرغم من تقدمه بهدف لهدافه تشيرو ايموبيلي بعد مرور 14 دقيقة رافعا رصيده الى 7 اهداف هذا الموسم، قبل ان يرد عليه اصحاب الارض بهدفين في الشوط الثاني سجلهما غابريل ستريفيتسا (57) ولورنتسو كولومبو (71).وبقي رصيد لاتسيو 30 نقطة في المركز الخامس. ولحق به جاره في العاصمة الايطالية روما بفوزه الصعب على بولونيا بهدف مبكر سجله لورنتسو بيليغريني من ركلة جزاء بعد مرور 6 دقائق. ورفع روما رصيده الى 30 نقطة في المركز السادس.

