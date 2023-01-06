برشلونة نجا من فخ إنتر سيتي

دوليه

نجا برشلونة من الخروج المبكر من مسابقة كأس ملك إسبانيا بفضل هدف أتى في الشوط الإضافي الأول أمام منافسه إنتر سيتي المجتهد. وانتصر برشلونة بصعوبة بالغة 4-3 (بعد التمديد) والوقت الأصلي 3-3 على مضيفه إنتر سيتي القادم من دوري الدرجة الثالثة الإسباني ليعبر إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا. وكان برشلونة البادئ في التسجيل ثلاث مرات بفضل الأوروغوياني آراوخو والفرنسي ديمبيلي والبرازيلي رافينيا (4 و66 و77) إلا أنّ تألق سولدفيا صاحب الهاتريك منح فريقه التعادل بالمرات الثلاث ( 59 و74 و86). وبعد اتجاه المباراة إلى التمديد تمكن البديل أنسو فاتي من منح برشلونة الفوز بعد تمريرة من رافينيا (103). وتأهل إشبيليه إلى ذات الدور بعد فوزه الكبير على ليناريس ديبورتيفو 5-0 في مباراة شهدت تسجيل المغربي يوسف النصيري لثلاثية، كما فاز أتلتيكو مدريد على ريال أوفيدو 2-0 وريال سوسييداد على لوغرونيس 1-0 ومايوركا على بونتفدرا 2-0 فيما خسر ريال بلد الوليد أمام ألافيش 1-0.