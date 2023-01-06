توتنهام استعاد توازنه

دوليه

استعاد توتنهام توازنه بعد تعثره في المباراتين الاخيرتين وحقق فوزا ساحقا خارج ارضه على حساب كريستال بالاس 4-0 ضمن المرحلة التاسعة عشر من الدوري الانكليزي، ليواصل سعيه لاحتلال احد المراكز الاربعة الاوائل والمؤهلة الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

وعزّز توتنهام رصيده الى 33 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين عن مان يونايتد الرابع والذي خاض مباراة اقل، فيما تقدم على ليفربول السادس الذي يملك ايضا مباراة اقل بفارق خمس نقاط.

ويدين توتنهام بفوزه الى هدفي المهاجم الدولي هاري كين (48 و53)، والذي رفع رصيده من الاهداف الى 15 في المركز الثاني بفارق 6 اهداف عن متصدر هدافي الـ «بريميرليغ» مهاجم مانشستر سيتي النروجي ارلينغ هالاند. فيما اضاف الهدف الثالث الايرلندي مات دوهيرتي (68) والرابع الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون (72). وفي مباراته الـ 300 بالدوري الممتاز، وبعد انتهاء الشوط الاول بالتعادل السلبي، تمكن كين من فك العقدة الهجومية في مطلع الشوط الثاني بهدف افتتاحي من كرة رأسية اثر عرضية الكرواتي إيفان بيريشيتش (48).

وتمكن كين بعدها بخمس دقائق من منح فريقه اسبقية مريحة نوعا ما، بعدما تبادل الكرة وزميله الاسباني جيل براين قبل ان يسدد كرة منخفضة هزّت شباك اصحاب الارض (53).

وواصل دوهيرتي مهرجان الاهداف بهدف ثالث بتسديدة يسارية (68) قبل ان يضيف سون الرابع مستغلا هفوة دفاعية (73). وعوّض فريق المدرب الايطالي انتونيو كونتي العودة المخيّبة للآمال الى مباريات الدوري بعد عطلة كأس العالم، اثر تعادله امام برينتفورد 2-2 ثمّ خسارته امام وست هام في اليوم الاول من السنة الجديدة في عقر داره 0-2، الامر الذي ابعده عن المراكز الاربعة الاوائل. من ناحية اخرى، واصل ساوثمبتون متذيّل الترتيب عروضه المخيّبة للآمال وسقط على يد نوتنغهام فورست 0-1. وسجّل هدف الفائز النيجيري تايوو اونيي (27).

واستفاد نوتنغهام من الفوز للابتعاد قليلا عن مراكز الخطر، حيث بات يحتل المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة بفارق 5 نقاط عن ساوثمبتون متذيّل الترتيب. وفي معركة المراكز الاخيرة ايضا، تعادل ليدز يونايتد وضيفه وست هام 2-2.

وسجّل لليدز كل من الايطالي ويلفريد نونتو (27) والاسباني رودريغو (70) فيما سجّل لوست هام البرازيلي لوكاس باكيتا (45 من ركلة جزاء) والايطالي جانلوكا سكاماكا (46).

ويحتل ليدز المركز الرابع عشر بـ 17 نقطة بفارق نقطة واحدة عن وست هام الثامن عشر.

وتعادل ايضا ولفرماهبتون امام استون فيلا 1-1 على ملعب الاخير في «فيلا بارك». سجّل لاصحاب الارض داني إينغز (78) بعدما كان سجّل البرتغالي دانيال بودينسي لولفرهامبتون. واصبح في رصيد استون فيلا 22 نقطة في المركز الحادي عشر، اما ولفرهامبتون فبقي في المركز 19 ما قبل الاخير بـ 14 نقطة.

