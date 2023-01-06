يانيس قاد ميلووكي إلى الفوز

دوليه

واصل العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو تألقه في صفوف ميلووكي باكس وقاده الى الفوز على تورونتو رابتورز 104-101 بعد التمديد بتسجيله «تريبل دبل» ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل يانيس 30 نقطة مع 20 متابعة و10 تمريرات حاسمة بينها الأخيرة لزميله غرايسون ألن الذي سجل ثلاثية قبل نهاية الوقت الأصلي بـ11 ثانية ليفرض التعادل فالتمديد. وهي المرة الحادية والثلاثون التي ينجح فيها يانيس في تسجيل «تريبل دبل»، والسادسة ينجح فيها في تسجيل 30 نقطة مع 20 متابعة. وجاء تألق اليوناني بعد تسجيله 55 نقطة (رقم قياسي شخصي) في سلة واشنطن ويزاردز قبل يومين. واوقف شيكاغو بولز سلسلة انتصارات بروكلين نتس عند 12 بالفوز عليه 121-112 في مبارة ساهم فيها ثلاثة لاعبين في الانتصار وهم ديمار ديروزان وباتريك وليامس وسجل كلاهما 22 نقطة واضاف زميلهما المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش 21 نقطة، في حين لم ينفع تالق كيفن دورانت وتسجيله 44 نقطة في ابعاد الهزيمة عن فريقه في حين اضاف كايري إيرفينغ 25 نقطة للخاسر ايضا. وحقق كليفلاند كافالييرز فوزا صعبا على فينيكس صنز 90-88.

ولم يتأثر فيلادلفيا سفنتي سيسكرز بغياب جويل امبيد وتغلب على انديانا بايسرز 129-126 بعد التمديد بفضل 26 نقطة لجيمس هاردن. وحقق ممفيس غريزليز فوزه الرابع تواليا على وكان على تشارلوت هورنتس 131-107 بينها 23 نقطة لجا مورانت.

وسقط غولدن ستايت ووريرز بشكل مفاجىء امام ديترويت بيستونز 119-122 وذلك بعد تحقيقه 5 انتصارات تواليا.

وتغلب لوس انجليس ليكرز على ميامي هيت 113-106 على الرغم من غياب نجمه ليبرون جيمس المريض. وفي المباريات الاخرى، فاز اتلانتا هوكس على ساكرامنتو كينغز 120-117، ومينيسوتا تمبروولفز على بورتلاند ترايل بلايزرز 113-106، ونيو أورليانز بيليكانز على هيوستن روكتس 119-108، وأورلاندو ماجيك على أوكلاهوما سيتي ثاندر 126-115.

