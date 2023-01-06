العراق يفتتح «خليجي 25» بمواجهة عُمان

دوليه

تنطلق اليوم بطولة «خليجي 25» عندما يواجه المنتخب العراقي نظيره العماني، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ويتبعها مواجهة أخرى تجمع السعودية مع اليمن. وعلى الرغم من وجود منتخبات عدة لها باع طويل في البطولة، إلا أن الظروف قد تكون مجهزة كي ينافس المنتخب العراقي على لقب البطولة وربما التتويج بها للمرة الرابعة في تاريخه، لاسيما وأن البطولة تقام على أرضه ووسط جماهير. وكان المنتخب العراقي توج باللقب في 3 مرات سابقة أعوام 1979، عندما استضافت العراق البطولة، وعامي 1984 و1988.

ويسعى الإسباني خيسوس كاساس، المدير الفني للمنتخب العراقي، لأن يظهر فريقه بشكل جيد في المباراة الافتتاحية أمام نظيره العماني، لاسيما أنها ستكون أول مباراة في بطولة رسمية للمدرب الإسباني مع أسود الرافدين. وكان كاساس قاد المنتخب العراقي في مباراة ودية أمام نظيره الكويتي وفاز بها بهدف نظيف استعدادا للبطولة.

وسيكون لدى كاساس تحدٍ آخر، خصوصا أنه سيخوض غمار البطولة بدون لاعبيه المحترفين وسيعتمد على مجموعة من اللاعبين الشباب يأتي في مقدمتهم الحارس علي عبادي، المدافع زيد تحسين، الظهير الأيمن إلاي علي فاضل، الظهير الأيسر أحمد يحيى، صانع الألعاب ريوان أمين والمهاجم مؤمل عبد الرضا.

وستكون مهمة كاساس صعبة في المباراة الأولى، خصوصا أنه سيواجه المنتخب العماني، الذي حضر للمشاركة في البطولة بكامل نجومه ويسعى هو الآخر للتتويج باللقب، بعدما حققه مرتين كان آخرها في عام 2017.

ورفع الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب المنتخب العماني، راية التحدي في البطولة وأكد في تصريحات للموقع الرسمي عقب وصول المنتخب العماني للعراق أنه يحترم جميع المنتخبات المشاركة في البطولة ولكنه لا يخشى أي فريق منهم.

كما أكد إيفانكوفيتش، أن منتخب بلاده لا يعتبر بطولة خليجي 25 إعدادية لبطولة كأس آسيا إنما جاء للمنافسة على اللقب، رغم أن فترة إعداد المنتخب لم تكن جيدة في ظل خوض مباراتين وديتين فقط استعدادا للبطولة كانت أمام المنتخب السوري.

ويرى إيفاكنوفيتش أن فرص فريقه في التتويج باللقب ليست بالقليلة خصوصا أن المنتخبين السعودي والقطري يشاركان في البطولة بالصف الثاني، بعد أن شاركا في بطولة كأس العالم الأخيرة وإقامة منافسات الدوري.

ورغم أن إيفانكوفيتش واجه انتقادات كبيرة بشأن القائمة التي اختارها للمشاركة في البطولة، إلا أنه أكد ثقته في اللاعبين الذين اختارهم، مشيرا إلى أنه أراد أن يعطي الفرصة لوجوه جديدة في ظل إصابة خالد الهاجري وعدم مشاركة محسن الغساني في الفترة الأخيرة مع ناديه.

ويشهد اليوم الافتتاحي، أيضا مباراة في غاية القوة حينما يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره اليمني في مباراة صعبة على الفريقين.

وتكمن صعوبة المباراة في أن المنتخب السعودي يشارك في البطولة بالصف الثاني، خصوصا في ظل إقامة منافسات الدوري السعودي وترك اللاعبين الدوليين للمشاركة في أنديته بعدما شاركوا في منافسات كأس العالم التي أقيمت في قطر مؤخرا. مشاركة المنتخب السعودي بالصف الثاني ستمنح المنتخب اليمني، أفضلية نسبية لاسيما وأنه سيشارك بكافة اللاعبين المتاحين. ومع ذلك أكد سميحان النابت لاعب المنتخب السعودي، أن الفريق جاهز للمشاركة في بطولة خليجي وتقديم عروض قوية تليق باسم المنتخب السعودي.

