كاساس: سنلعب على الطريقة الإسبانية

دوليه

أكد الإسباني خيسوس كاساس مدرب العراق أن فريقه جاهز لموقعة الافتتاح أمام ضيفه العماني، مشيرا إلى أن أسود الرافدين سيلعبون بطريقة تكتيكية مشابهة لأسلوب المنتخب الإسباني. وقال كاساس في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: «فخر كبير أن نلعب داخل العراق وطموحنا إسعاد الجماهير العراقية، أدركنا أهمية البطولة وهذا واضح في الشوارع وعند الجماهير». وأضاف: «سنلعب بأسلوب مشابه للمنتخب الإسباني ونحن نتبع الفلسفة الإسبانية وجميع اللاعبين يستطيعون تقديم كل إمكانياتهم»، موضحاً: «هدفنا هو الوصول لأبعد مدى في البطولة ومباراة عمان هي مجرد البداية». وتابع: «جميع اللاعبين الذي تم اختيارهم في المنتخب العراقي يستطيعون تطبيق تكتيكنا والأسلوب الذي سنتبعه». وأردف: «المنتخب العماني خصم صعب ومعقد ويمتلك الكثير من المقومات الجيدة، شخصنا نقاط قوة المنتخب العماني، وسوف نختار الطريقة المناسبة لمواجهته»، مؤكداً أن الهدف المرصود للمدى البعيد وأن مباراة اليوم ستكون بداية المشوار لتحقيق هذا الهدف. من جانبه قال قائد المنتخب العراقي جلال حسن إن جميع اللاعبين على قدر كبير من المسؤولية، مشدداً على أهمية البطولة بالنسبة للاعبي المنتخب العراقي خصوصاً أنها تقام على أرضهم وبين جماهيرهم. وأضاف: «أسلوب كاساس يعتمد على الضغط العالي، والبناء من الخلف، وجميع اللاعبين يتفاعلون مع هذا الأسلوب»، متمنياً تحقيق نتائج إيجابية تليق باسم الكرة العراقية والمنافسة بقوة على اللقب.

