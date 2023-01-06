إيفانكوفيتش: جاهزون لتقديم الأفضل

دوليه

أكد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب عمان أن فريقه جاهز لتقديم أفضل ما لديه في اللقاء الافتتاحي أمام العراق المضيف، رغم صعوبة المهمة. وقال في المؤتمر الصحافي: «أعلم أن المدرجات ستكون ممتلئة، فالبطولة تأتي في العراق بعد 40 عاما، وهي كأس عالم مصغرة، ندخل البطولة بطموح عال جدا، مع احترام جميع الخصوم، فلديهم جميعا طموح الفوز باللقب، ولكنهم أقوياء، حتى قطر والسعودية المشاركين بالصف الثاني، فهم أيضا جاهزون وطموح كبير». وأضاف: «راض عن أداء اللاعبين خلال التدريبات وانتظر الترجمة على أرض الواقع، اعرف ان المنافس صعبا فهو المستضيف ولديه عناصر قوية، احترم الجميع، ولكل مباراة ظروف خاصة ووضع مختلف».

