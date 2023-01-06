الشهري: سنسير خطوة بخطوة

دوليه

قال مدرب منتخب السعودية سعد الشهري في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة اليمن في افتتاح مشوار الأخضر في خليجي 25 : سعداء بتواجدنا في البصرة في الزيارة الأولى لنا، ونتمنى التوفيق للعراق في التنظيم، المباراة الأولى مهمة جدا أمام اليمن المتطور، سنسير خطوة بخطوة مع دور المجموعات، التحضير لم يكن للقاء فقط بل للبطولة كاملة، تأهبنا جيدا ولدينا أهداف لتحقيقها. وتابع: ستظهر شخصيتنا مع انطلاق البطولة، أعتمد نفس الأفكار مع المنتخب الحالي الذي يجمع بين لاعبي الأولمبي والمنتخب الأول، جئنا بطموح تحقيق اللقب، فلا فرق بين لاعب أولمبي أو منتخب أول.وأضاف الشهري : المدرب الوطني يحظى بدعم كبير، عمو بابا ووليد الركراكي نماذج مشرفة، ونسعى لتحقيق إنجازات. وحول منتخب اليمن قال : نحترمه كثيرا، الكرة اليمنية تطورت بشكل جيد، وهم جاهزون من خلال معسكر بمصر، تعادلنا معهم في التصفيات ولا يمكن توقع نتيجة اللقاء. وحول الأجواء: لم تكن الفترة كبيرة ولكننا جاهزون ومستعدون بشكل جيد، لدي 23 لاعبا قادرون على تحقيق منجز للكرة السعودية. من جانبه، شكر لاعب منتخب السعودية رياض شراحيلي العراق على حسن الضيافة والتنظيم وأتمنى التوفيق للجميع.

