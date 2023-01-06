سكوب: المستوى الحقيقي يظهر بعد أول لقاء

دوليه

أعرب مدرب منتخب اليمن ميروسلاف سكوب عن سعادته بالمشاركة في «خليجي 25» وقال في المؤتمر الصحافي قبل لقاء السعودية في افتتاح مواجهاته: أرحب بالجميع، ونحن سعداء جدا بالمشاركة في هذا المحفل الخليجي، المرة الثانية لي، وكانت الأولى مع البحرين، البطولة هي الأولى لمعظم اللاعبين، نعلم جميعا أن المنتخب ليس الأفضل لعدة أسباب، بعض اللاعبين لم يخوضوا مباريات ودية دولية أو محلية منذ سنة ونصف، والآن نحن نواجه أفضل المنتخبات الخليجية . وأضاف: خضنا معسكرا لخمسة أسابيع في مصر، اللاعبون يؤدون التدريبات بشكل مثالي، بدأنا بـ 35 لاعبا، وتم تقليص العدد إلى 23 لاعبا، المستوى الحقيقي سيظهر بعد أول لقاء. وقال سكوب : سعيد بعودة البطولة إلى البصرة بعد 40 عاما، كل شيء هنا جيد ومبشر بكل خير، حققنا التعادل سابقا مع قطر والبحرين، لكن الآن اللاعبون جدد، وأنا معهم منذ 5 أسابيع فقط، هدفي منحي واللاعبين الفرصة لبناء فريق للمستقبل. وحول مباراته الأولى أمام السعودية: مباراة صعبة، حتى وإن كانت بالصف الثاني للمنتخب السعودي، بطل آسيا تأهل للأولمبياد، كل منتخبات السعودية بفئاتها متميزة جدا في المستوى، نعلم إمكانياتهم الكبيرة، وجاهزيتهم لخطف اللقب، وبناء مستقبل للمنتخب الأول السعودي. وقال لاعب منتخب اليمن عبدالواسع المطري إن منتخب للاده سيعتمد بشكل كبير على حماس اللاعبين، مبديا ثقته في زملائه وقال إن منتخب اليمن يطمح في تحقيق الأفضل في هذه البطولة.