الروماني ستيفان يدير المباراة الافتتاحية

دوليه

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة حكام مباراتي اليوم الافتتاحي من البطولة، حيث تم تعيين طاقم تحكيم مباراة العراق وعمان الافتتاحية، بقيادة الروماني كوفاكس ستيفان، ومواطنيه أرتين ميهاي، حكم مساعد أول، ومارنسكو فاسيلي، حكم مساعد ثان. بينما تم تعيين الإماراتي عدنان النقبي حكما رابعا، والمغربي رضوان جيد حكما للفيديو المساعد (فار)، ومساعده الفرنسي جيرمي باجنار، وتم تعيين البحريني خليفة الدوسري مقيما للحكام. وفي اللقاء الثاني بين السعودية واليمن، تم تعيين طاقم قطري بقيادة سلمان فلاحي حكما للساحة، يعاونه خالد عايد حكم مساعد أول، وزاهي الشمري حكم مساعد ثان، والكويتي عبد الله جمالي حكماً رابعاً، والقطري عبدالله المري للفيديو المساعد ويعاونه الإماراتي أحمد درويش، وتم تعيين العراقي نجاح الحميدة مقيما للحكام.