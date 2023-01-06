تعديل على المواعيد

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أجرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي، خليجي 25 تعديلا على موعد افتتاح البطولة، ليكون الساعة 05:45 مساء، على أن تكون مباراة الافتتاح بين العراق وعمان الساعة السابعة، ولقاء السعودية واليمن في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة، من مساء اليوم الجمعة 6 يناير 2023. وتقام فعاليات اليوم الأول من خليجي 25 بملعب البصرة الدولي، الذي يتسع لـ65 ألف متفرج. وتم الاتفاق مع شركة عالمية على تنظيم حفل الافتتاح، وإظهاره بصورة بهية تليق بالمحفل الخليجي وتأكيد أحقية العراق بالاستضافة ونجاح مهمته بتنظيم البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد «خليجي 5» الذي استضافته بغداد عام 1979.