النابت: لا نخشى شيئاً

دوليه

أكد سميحان النابت لاعب المنتخب السعودي، الجاهزية الكاملة لكتيبة الأخضر في بطولة خليجي 25 في العراق. وقال النابت في تصريحات لبرنامج أكشن مع وليد «خضنا تدريبات على مدار يومين في الرياض، نحن في أتم الجاهزية لبطولة كأس الخليج بإذن الله». وأضاف «تمثيل المنتخب السعودي طموح أي لاعب، وبفضل الله دخلت القائمة المشاركة في البطولة، جميعهم يستحقون التواجد مع الأخضر، قادرون على تقديم شيء يسعد الوطن». ونوه: «لا نخشى شيئا في بطولة خليجي 25، نعد بتقديم المستوى المنتظر من الأخضر السعودي». ويفتتح المنتخب السعودي، مشاركته في كأس الخليج، بمواجهة اليمن اليوم ضمن المجموعة الأولى من دور المجموعات. وسيواجه الأخضر السعودي، العراق صاحب الضيافة في الجولة الثانية، ثم يلتقي منتخب عمان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الخليج.