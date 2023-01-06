بيراميدز أقال جونياس وكارتيرون مرشح لخلافته

دوليه

أعلن نادي بيراميدز إقالة اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق من منصبه بشكل رسمي. ووجه نادي بيراميدز الشكر للمدير الفني اليوناني وجهازه الأجنبي المعاون على الفترة التي قضاها في مهمة قيادة الفريق خلال الفترة الماضية. وأتمت الإدارة التنفيذية لنادي بيراميدز إجراءات فسخ التعاقد مع تاكيس جونياس بالتراضي لتنتهي مهمته مع النادي. وخسر بيراميدز مباراته الأخيرة أمام الأهلي بنتيجة 0-3 في الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز. وتم ترشيح 5 أسماء لخلافة المدرب اليوناني في قيادة بيراميدز على رأسها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي ولكن ارتباط الأخير بتعاقده قد يمنع إتمام عودته للدوري المصري بعد تجارب مع الأهلي والزمالك ووادي دجلة. ثاني الأسماء المرشحة هو البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للزمالك بجانب التونسي معين الشعباني المدير الفني الأسبق للمصري البورسعيدي الذي سبق له تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا مع الترجي. وتم ترشيح الثنائي الأرجنتيني هيكتور كوبر وجابرييل كالديرون لخلافة جونياس أيضا في الفترة المقبلة.

