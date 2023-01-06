نبيه يرحل عن جهاز الزمالك

دوليه

أعلن أسامة نبيه المدرب العام بالزمالك رحيله عن منصبه لعدم وجود دور فني له في الجهاز الفني للفريق. وقال مرتضى منصور رئيس النادي إن أسامة نبيه حضر إلى مقر النادي وتحدث مع فيريرا ولا خلاف بينهما. وأضاف: «أسامة اعتذر عن عدم الاستمرار بمنصبه لأنه يرى أنه ليس له دور في الأمور الفنية وأكد لفيريرا أنه يمتلك أكثر من عرض في الفترة المقبلة». وتابع: «أسامة نبيه شخص محترم وأيضا نجله يوسف لاعب ملتزم ويكفي أن أسامة قدم لنا يوسف موهبة جميلة ولاعب كبير». وأكمل: «سوف نعقد جلسة مع فيريرا لطرح أكثر من شخص ليكون بديلا لأسامة نبيه وفي حالة رفض البرتغالي سيصبح الجهاز المتبقي كما هو دون تعديل أو إضافة».

