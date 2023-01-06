إصابة فؤاد بالرباط الصليبي

دوليه

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها كريم فؤاد لاعب الأهلي المصري عن معاناته من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة. وغادر كريم فؤاد مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز بسبب شكواه من آلام خفيفة في الركبة قبل أن توضح الفحوصات إصابته في الرباط الصليبي. وانتهى موسم كريم فؤاد مع الأهلي بعد تلك الإصابة حيث سيغيب عن الملاعب فترة لن تقل عن 6 أشهر. وسبق أن أعلن الأهلي أواخر الشهر الماضي عن إصابة ظهيره الأيمن أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي للركبة وبعدها إصابة حارس المرمى مصطفى شوبير بقطع في غضروف الركبة وخضعا لجراحتين في النمسا.

