الأزرق أمام قطر غداً.. بداية موفقة

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بتفاؤل مشوب بالحذر، يستهل الأزرق غداً السبت مشواره في «خليجي 25» بمواجهة قطر في الساعة 07:15 مساءً على ملعب الميناء الأولمبي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية التي تشهد غداً أيضاً مباراة البحرين مع الإمارات في الساعة 04:15 مساءً على الملعب ذاته.

ويحمل الأزرق آمال جماهيره المتطلعة إلى استعادة الابتسامة بعد سنين عجاف غاب فيها المنتخب الوطني عن الساحة القارية والخليجية وتراجع بشكل مخيف، وضعه في المستوى الرابع (الأخير) عند إجراء قرعة البطولة.

ومع التغييرات التي شهدتها الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة، والخروج المر من تصفيات المونديال ثم تصفيات كأس آسيا 2023، وإسناد مهمة تدريب الأزرق إلى الجهاز الفني البرتغالي بقيادة روي بينتو، تتنظر الجماهير تحسناً في النتائج إلى جانب بناء فريق قادر على استعادة ولو جزءأ بسيطاً من مكانة الأزرق صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب الخليجي بعشرة ألقاب مقابل 3 لكل من العراق والسعودية وقطر، ولقبين للإمارات وعمان، ولقب واحد للبحرين.

وللمرة الأولى منذ حوالي 20 عاماً يدخل الأزرق البطولة الخليجية من دون نجمه الكبير وقائده بدر المطوع (37 عاماً) الذي استبعده المدرب البرتغالي ضمن خطة الاتحاد لبناء فريق شاب قادر على المنافسة للسنوات المقبلة.

ومع ذلك فإن الفريق يضم بعض أصحاب الخبرة مثل الحارس سليمان عبدالغفور والمدافعين خالد إبراهيم وفهد الهاجري، ولاعبي الوسط سلطان العنزي وأحمد الظفيري، والمهاجم فيصل زايد، إلى جانب الشباب عيد الرشيدي وشبيب الخالدي ومبارك الفنيني.

في المقابل، ينظر القطريون إلى البطولة كفرصة لتضميد جراح الخروج المؤلم من بطولة كأس العالم 2022 التي استضافها العنابي على أرضه للمرة الأولى في الشرق الأوسط، حين تعرّض لثلاث هزائم متتالية وضعته في قاع ترتيب المنتخبات الإثنين والثلاثين.

على وقع التخلي عن المدرب الإسباني فيليكس سانشيس، والذي سبقه الإعلان عن المشاركة بتشكيلة مطعمة من عناصر المنتخبين الأول والأولمبي، وتحت قيادة المدرب البرتغالي برونو بينيرو، يتطلع العنابي إلى فض الشراكة مع السعودية والعراق، بإضافة لقب رابع في سجلات البطولة التي لم يغب عنها منذ انطلاقتها عام 1970. وتخلو تشكيلة المدرب البرتغالي برونو بينيرو من بعض الأسماء الأساسية مثل الحارس سعد الشيب، القائد حسن الهيدوس، خوخي بوعلام، عبد الكريم حسن «المُستبعد» والمعز علي، لكنها تشهد وجود عناصر اخرى لاسيما الحارس مشعل برشم، واللاعبين إسماعيل محمد، علي اسد، عاصم مادبو، سالم الهاجري ومحمد وعد إضافة إلى لاعبي المنتخب الأولمبي.

